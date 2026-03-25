Alertan sobre desaparición de archivo digital del Inai

La organización Mexiro A.C. denunció que la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no fue solo un cambio administrativo, sino una ruptura en la cadena de custodia de la información pública que afecta el derecho a la verdad y la justicia.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización presentó su investigación titulada "Sin archivos no hay verdad. Desaparición digital, Memoria y Justicia en México" en donde explicó que no existen inventarios públicos, protocolos de resguardo ni actas de entrega-recepción que den certeza sobre el destino de 20 años de archivos acumulados. El Archivo General de la Nación (AGN) confirmó no tener evidencia de que los inventarios del Instituto le hayan sido remitidos.

Mediante un monitoreo sistemático, que la organización realizó entre marzo de 2025 y marzo de 2026, se dio a conocer que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reconoció oficialmente la pérdida de expedientes originales y la eliminación de secciones de los portales del organismo, bajo el argumento de que los sitios “estaban llenos de virus”.

“Estas declaraciones confirman la alteración y pérdida de archivos públicos con valor probatorio, sin respaldo técnico documentado ni rendición de cuentas”, indicó el documento.

También, se documentó la inhabilitación temporal y de manera intermitente de los portales del Inai y del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Fallas en la transferencia

Además, se indicó que no se publicaron inventarios, protocolos de resguardo ni mecanismos de trazabilidad sobre el traslado de archivos y bases de datos. La transición se limitó, en muchos casos, a la entrega de contraseñas y claves, sin asegurar la integridad de los acervos.

De las solicitudes presentadas por Mexiro A.C. para conocer el estado de los archivos, las respuestas institucionales fueron calificadas como "insuficientes, contradictorias, evasivas o abiertamente negativas".

Por otro lado, la investigación subraya que la desaparición de estos contenidos no es un incidente técnico menor, sino un evento con implicaciones estructurales para la democracia.

Debido a este panorama, el informe plateó algunas demandas como: publicar íntegramente los protocolos y criterios utilizados para la migración y depuración de contenidos, realizar una evaluación técnica autónoma sobre la integridad de las bases de datos públicas con participación de la sociedad civil, establecer todos los micrositios y bases de datos eliminados o alterados, entre otras acciones.