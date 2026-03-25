Prevén alza de hasta 20% en precios de pinturas

El aumento en el precio del petróleo por la guerra en el Medio Oriente ya repercute a la industria de la pintura, solventes y resinas en México con el encarecimiento inmediato de entre 15 y 20% en los costos, que son trasladados al consumidor.

Marcelo Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt), explicó que a diferencia de otros sectores que pueden absorber costos por meses, en la industria de pinturas el impacto en los solventes es instantáneo.

En un mercado con un valor de 102,000 millones de pesos anuales, la industria de pinturas y recubrimientos en México se encuentra en una encrucijada determinante, dijo el dirigente, al referir que el petróleo no sólo es un indicador económico, sino la columna vertebral de su cadena de suministro. La industria química es de las más intensivas en el uso de hidrocarburos, y en el caso de solventes, como el aguarrás, el costo del crudo se refleja de inmediato.

Debido a conflictos geopolíticos actuales (como las tensiones en el Medio Oriente y el cierre parcial de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz), el precio del barril Brent ha superado los 100 dólares recientemente en 2026.

“Cuando los costos de los insumos suben entre un 15% y 20%, las empresas se ven obligadas a ajustar sus precios de venta, ya que los márgenes de utilidad no permiten absorber tales incrementos sin comprometer la operación”, agregó.

En conferencia para anunciar la expo internacional Latin American Coatings Show 2026, que se llevará a cabo el 21 de julio con proveedores, fabricantes y expertos, el presidente de la Anafapyt destacó que el sector se enfoca en la innovación tecnológica aplicada a la industria, trabaja en la Inteligencia Artificial y desarrollo de nuevos negocios. El valor del mercado de la industria asciende a 102,800 millones de pesos anuales, genera 17,000 empleos y cuenta con 228 unidades económicas.

La industria química es de las más intensivas en el uso de hidrocarburos, y en el caso de solventes, como el aguarrás, el costo del crudo se refleja de inmediato.