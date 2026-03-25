Derrame de crudo afecta 630 kilómetros de litoral

Organizaciones ambientales y comunidades denunciaron que la mancha del derrame de hidrocarburo en las costas de Veracruz y Tabasco ha alcanzado aproximadamente 630 kilómetros de litoral.

En un pronunciamiento difundido por Greenpeace México y la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México mencionaron que a tres semanas de detectarse el derrame denunciaron que la contaminación en el Golfo de México continúa expandiéndose sin que hasta el momento se haya identificado su origen ni sancionado a los responsables.

La mancha de crudo va desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, lo que representa casi la totalidad del corredor arrecifal del suroeste del Golfo mexicano.

Según se indicó, los primeros reportes de presencia de chapopote se registraron desde el 1 de marzo en municipios como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Sin embargo, las organizaciones señalaron que el hidrocarburo sigue presente en diversas zonas, afectando gravemente ecosistemas marinos, arrecifes de coral y áreas de anidación de tortugas.

Además, se denunció que a pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el 19 de marzo que las labores de limpieza presentan un avance aproximado del 85%, los registros comunitarios indicaron un panorama distinto. Por lo menos, 26 sitios afectados, en nueve la limpieza ha sido realizada únicamente por habitantes.

En ocho ha habido colaboración entre autoridades y comunidades; y en otros ocho, Pemex ha intervenido directamente.

Las organizaciones advirtieron que la crisis no sólo es ambiental, sino también social, al impactar de manera directa a comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes.

“Aún sigue saliendo crudo y en toda la playa (…) el crudo está ahí, sigue estancado y no sabemos quién se va a hacer cargo de todos esos daños”, comentó Esteban Hernández Hernández, representante de un campamento tortuguero en la región, quien destacó afectaciones al turismo y a la conservación de especies.

Debido a este escenario, las ONG exigieron a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos suspender actividades de exploración y explotación como medida precautoria, además de transparentar el origen del derrame.