Aranceles a China ya pegan a carga marítima del Pacífico

La elevación de aranceles a partir de este 2026 a países sin tratados comerciales con México ya está pasando factura en el tráfico de importación en Manzanillo, el mayor puerto de carga contenerizada del país.

A febrero se registra una caída de 5%, informó José Antonio Contreras, director general de Contecon Manzanillo, la mayor terminal del puerto, en donde tiene una participación de mercado de casi dos terceras partes en volumen de carga total.

“A febrero en Manzanillo ha decrecido (el volumen de carga importada) un total de 5%, pero Lázaro Cárdenas ha caído incluso a doble dígito, un 17%”, dijo Contreras este martes, en encuentro con medios luego de presentar los planes de la terminal para incrementar su conectividad ferroviaria.

Este año México elevó los aranceles a más de 1,400 fracciones arancelarias de mercancías provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, siendo China el socio más importante que cae en esa categoría.

Las nuevas tasas llegan hasta 50% en algunos casos y afectan a una gran gama de productos, principalmente de consumo final, dentro de los que se incluyen productos textiles, confeccionados, calzado, electrodomésticos y juguetes, así como repuestos automotrices y vehículos terminados.

“El mercado (de importaciones), en general, está cayéndose. Cuando implementas temas de aranceles lo primero que hay es siempre una retracción del consumo y la producción”, refirió.

Sin embargo, confió en que el descenso no se profundizará. Una razón para ello es que, dijo, si bien se observa una caída de los volúmenes de productos provenientes de China, se observa también un incremento de los flujos desde otros países que no resultaron afectados por la subida de aranceles.

“No es una caída tan abrupta. Hay importaciones que antes venían de China, que ahora están viniendo de otros países que no tienen aranceles como Vietnam o la India”, matizó.

En medio de la política del gobierno mexicano para impulsar la sustitución de importaciones, el directivo sostuvo que estas seguirán teniendo un papel relevante, por sus ventajas de costos y su complementariedad productiva.

“Asia tiene unos costos de producción imbatibles. Va a ser complicado hacer una sustitución total”, dijo.

Inversiones siguen

Con esta claridad en medio de la incertidumbre sobre la política arancelaria, Contecon Manzanillo continúa ejerciendo su plan de inversiones conforme lo planeado y este año inició ya la Fase 4 de su programa de ampliaciones, que implicará una inversión de 2,400 millones de pesos.

Con este monto, la inversión total en la ampliación de la terminal alcanzará los 10,000 millones de pesos.

“Con la Fase 4 terminaríamos ya de construir toda el área que tenemos concesionada, que son casi 100 hectáreas y eso nos llevaría a 2.5 millones de TEUs de capacidad”, dijo el directivo. Esta fase terminaría de construirse a mediados del próximo año.

En medio de la caída del tráfico global de importaciones en Manzanillo, estas inversiones le han permitido a Contecon mantener su crecimiento, lo cual significa que han ganado participación de mercado.

Durante el 2025, la terminal creció 10.5% en volumen de importación, cuando Manzanillo solo creció 1 por ciento. En exportación, creció 12.5%, cuando el mercado creció 0 por ciento.

En sus patios Contecon movilizó 750,000 TEUs en importación y casi 680,000 en exportación. “Tuvimos un año muy positivo derivado de todas las inversiones que hemos hecho y un trabajo comercial muy fuerte”, dijo Contreras.

Para este 2026, la empresa implementará un nuevo procedimiento ferroviario, incluyendo un sistema de citas en modalidad tren. Este sistema permitirá reducir los tiempos de atención de un promedio actual de 7.3 días a un rango estimado de entre 3 y 5 días, y en el caso de cargas ferroviarias, de 3.2 días a entre 12 y 72 horas.