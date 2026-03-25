Producción de obras bajó ritmo, pero hiló cuatro meses al alza en enero

Claroscuros en la industria de la construcción al iniciar el 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este martes que el valor de producción de las empresas constructoras durante enero creció 0.6% en relación al mes previo (en cifras desestacionalizadas), con lo que sumó cuatro meses consecutivos al alza, aunque dicho comportamiento fue más débil que el de diciembre, cuando incrementó 1.8 por ciento.

En su comparación a tasa anual, el indicador hiló 21 caídas (-1.1% en el primer mes del presente año), pero fue la menor baja de los últimos 20 meses, lo que refleja una tendencia para regresar a terreno positivo en el mediano plazo (su mayor desplome se presentó en noviembre de 2024: 23.8%).

Como un aliciente desde el gobierno federal está la reciente presentación de la iniciativa para crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la que se buscan detonar las participaciones pública y público-privada (mixta), la cual se prevé sea aprobada el próximo mes.

Por lo pronto, al comenzar el año, el motor del crecimiento del valor de producción de las constructoras fue el aumento mensual de 29.1% de las obras relacionadas con trabajos en petróleo y petroquímica (refinerías y plantas petroleras, oleoductos y gasoductos y obras auxiliares que representan 5.5% del total), un mes antes el alza fue menor: 8.6 por ciento.

Por su parte, las obras relacionadas con edificación, principalmente a cargo del sector privado y que tuvieron una participación en enero de 47.2%, cayeron 1.6% y ya suman tres descensos consecutivos, como reflejo de la incertidumbre política y económica.

Estas se relacionan con vivienda, edificios industriales, comerciales, escuelas y hospitales, entre otras.

Los trenes no impulsaron

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), las obras relacionadas con transporte y urbanización (las segundas en relevancia con 23.7% del total y desarrolladas con recursos públicos) crecieron 0.8%, cuando en diciembre el aumento fue de 9.8% y en noviembre 14.5 por ciento.

En este tipo de trabajos, los ferroviarios son los más relevantes y pese a estar ya el inicio de construcción de trenes de pasajeros hacia Nuevo Laredo y Nogales, para conectar con la Ciudad de México, al comenzar este año no propiciaron despunte alguno.

A decir de una persona relacionada con una constructora que tiene participación en un tramo ferroviario, poco a poco el sector vuelve a la tendencia de que todo inicio de año es complicado.

“Por cuestiones administrativas enero fue un tanto complejo en cuanto al flujo de inversiones públicas, lo que también se observó en el pago de los contratos de mantenimiento y conservación carretera mediante contratos de asociación público-privada, los cuales se retrasaron en enero y febrero, aunque existe la confianza de que en breve se retomarán. Además, en trenes ya hay grandes contratos en ejecución”, comentó a El Economista.

Las obras vinculadas a edificación y transporte representan el 80% de todos los trabajos.

Por su parte las tareas vinculadas con otras construcciones (instalaciones, montajes…) crecieron 0.4% a tasa mensual, las de electricidad y telecomunicaciones 0.1% y las de agua, riego y saneamiento 13% (con una participación del 3.3%).

Con base en los datos del Inegi, el personal ocupado cayó en enero en su comparación mensual 0.1% y en la anual 3.8 por ciento. En tanto, las horas trabajadas crecieron 0.3% y respecto a igual mes del año pasado siguen a la baja: 4.1 por ciento.