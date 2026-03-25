Comisiones del Senado aprueban "Plan B" sin PT

Con la ausencia del PT, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron por 24 votos de Morena y PVEM, contra 11 del PAN, PRI y MC, el decreto por el que se reforman los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución.

El dictamen a la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”, el llamado “plan B”, fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para ser sometido hoy a discusión y votación del pleno cameral.

De acuerdo con el decreto, las comisiones dictaminadoras realizaron cambios a la iniciativa original que no incluyen modificaciones a la realización de la Revocación de Mandato de la persona titular del Ejecutivo Federal, propuesta por la mandataria mexicana para “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio”.

“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, cita la adición al Artículo 35 constitucional, que quedó intocada respecto de la propuesta presidencial.

Tampoco se enmendó la prohibición propuesta sobre el “uso de tiempos oficiales” y de “la contratación de propaganda” con recursos públicos para promocionar y difundir la revocación de mandato.

La enmienda constitucional prevé la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier gobierno “60 días” antes de la jornada revocatoria.

Los ayuntamientos, establece la redacción del Artículo 115, serán integrados por un presidente, “una sindicatura y hasta 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal”.

El artículo Sexto transitorio del decreto mandata que la integración establecida de los ayuntamientos aplicará a partir del próximo periodo administrativo municipal que corresponda, que los ayuntamientos que cuenten con menos de 15 regidurías conservarán su integración y que sólo en los casos que se requiera alguna modificación de la integración por criterios de variación poblacional u otros requisitos se hará conforme lo establecido en las constituciones locales y leyes de las entidades federativas.

En el Artículo 116 se ordena que las constituciones estatales deberán establecer “que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”, garantizando los mismos principios en favor de las mujeres previstos en el Artículo 115.

“Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el Artículo 127 de esta Constitución y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, consigna la adición al Artículo 134.

Desacuerdo

Llamó la atención que los presidentes de las comisiones dictaminadoras, los morenistas Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez optaron por no fundamentar el decreto y dar paso de inmediato a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Aunque se anunció la participación del petista Alejandro González Yáñez, quien fijaría la posición de su partido, nunca llegó.

Previo a la reunión de las comisiones dictaminadoras, Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, garantizó la asistencia de los 13 integrantes de la bancada tricolor a la sesión plenaria de hoy.

Y es que por tratarse de una reforma constitucional, el “plan B” requiere ser aprobado por mayoría calificada de votos, equivalente a dos tercios de los senadores presentes; de ahí la importancia de la asistencia de quienes se oponen a la enmienda.

De asistir a la sesión de hoy los 128 senadores que integran la Cámara Alta, se necesitan 86 votos para aprobar la propuesta presidencial, cifra que Morena (67) y PVEM (14) no garantizan por sí solos; necesitan de los votos de sus aliados del PT (6), cuyos dos senadores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales optaron por ausentarse ayer y no avalar el decreto correspondiente.

Los petistas están en desacuerdo con dejar abierta la posibilidad de empatar las elecciones federales intermedias y locales del 2027 con la Revocación de Mandato.