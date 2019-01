Y entre otras hierbas mezclaremos al Brexit, la guerra comercial, el deterioro en los índices bursátiles del mundo, la estabilización en zona baja del precio del petrolero, la incertidumbre climática en el mundo agrícola (Brasil se seca, Argentina se inunda, el norte de África se seca, y el frío se agudiza en zona del mar negro) además siendo año Niño muy probablemente veamos sequía en los estrechos asiáticos y con ellos bajas en la producción de aceite de palma.

Si a toda esa ensalada le quieres poner algún aderezo, escoge tu sabor. Te podemos ofrecer sabor a Congreso antagónico para el mandato de la Casa Blanca y un enfrentamiento que tiene detenido parcialmente al gobierno norteamericano por el tema del fondeo para el muro fronterizo, también hay elección de negociación en todo lo alto entre EU y China para arreglar el conflicto comercial, también tenemos el sabor de la Reserva Federal que deberá establecer su política económica para este 2019 y decidir si hay mérito en el crecimiento económico para subir las tasas.

Si te gusta el sabor extremo, podrías intentar el de juicio político en Washington, el rompimiento bélico frontal entre Irán y Arabia Saudita y lo dejamos en esa gama de sabores para el aderezo porque de lo contrario no llegamos al plato fuerte.

Pasemos al plato fuerte y éste tiene que ver con un cambio fundamental, finalmente a los brasileños les cambia el clima, y muy buena parte de la de mayor producción agrícola en Brasil se seca, de momento el máximo potencial productivo está fuera de orden y como sabes, esto se convierte en una carrera de los analistas para ver quién lanza la cifra productiva más baja.

Para tu contextualización, piensa que si se hablaba de una cosecha de soya cercana a 128 millones de toneladas, estamos básicamente 10 millones de toneladas debajo de eso, hay quien habla de catástrofe productiva y cita que Brasil no hará más de 115 millones de tons. En esto de la opinión cada uno elige a su mentirólogo, a mí me queda de momento claro que el cambio climático nos indica que el vaso de momento se está viendo medio vacío. En el contexto del todo, una cosecha de más de 117 millones de tons en Brasil es sólida, es buena, y si Argentina suma 53 millones, el abasto global de soya sumando la capacidad de entrega Norteamérica es sobrada, los chinos están comprando menos soya, y no sabemos si es porque están siendo pacientes, o si en realidad están reduciendo el consumo de proteína dado el embate de la influenza porcina que les trae mareados.

En este camino del cambio climático, de momento queda claro que Brasil no está garantizado con el maíz tardío, la safrinha que se siembra tras la recolección de la soya entraría con un perfil de humedad subsuelo muy bajo y eso no es cómodo para ningún productor, estemos pendientes, las próximas tres semanas son claves para terminar el ciclo de la soya y arrancar la siembra tardía de maíz que sin duda tendrá mucha influencia en la formación de precios en México, de momento el mayor ofertante al mundo es EU. Y muy de cerca anda Ucrania que salió con un cosechón bárbaro; sin embargo, el futuro del precio para el maíz se define en Brasil y Argentina, y no es un evento menor.

Este 2019 sin duda será un año interesante para ver cómo se conforman los programas de política agropecuaria en México, el equipo agrícola de la presente administración fue muy preciso en su estrategia y ésta es la de un campo que atienda a los que más lo necesitan, nos quedamos con el mensaje y nos quedamos con la idea de que se apoyará al campesino de más necesidad, eso está perfecto, y ahora lo que le queda a los productores de amplios volúmenes será sin duda administrar sus riesgos de manera autónoma.

No hay presupuesto para todo ni para [email protected] y eso en este año dará mucho de qué hablar, especialmente si lo que les presente como opciones en la ensalada de arranque combina los sabores más ásperos y los aderezos más astringentes.

Estamos en zona de muchas definiciones, los chinos y norteamericanos estarán terminando su ronda de negociación en Beijing y eso sin duda tendrá implicaciones agrícolas y pecuarias importantes, los chinos podrían terminar comprando maíz, trigo y cárnicos norteamericanos en el esfuerzo de cerrar el desbalance comercial que tanto pide la Casa Blanca atender, y eso sin duda nos dejaría en México con mejores márgenes para múltiples industrias cárnicas.

Brasil y Argentina a punto de definir desde el hemisferio sur lo que en marzo debe sembrar el hemisferio norte, y como en México sembramos siempre lo mismo, pues que la volatilidad e incertidumbre no nos haga presa fácil de quienes no producen, hacen intermediación y hasta subsidio se llevan.

Te invito a que administres tus riesgos, el horno no está para bollos, y el mercado quiere ponerse sexy... recuerda que el mercado puede mantenerse incongruente más tiempo que tu solvente.

Que sea bueno este 2019 y que nada quede en el espacio de la casualidad, que venga la volatilidad y que no sintamos ni un mareo.

Ánimo.

