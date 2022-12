La marcha de los acarreados agradecidos; acarreados pero contentos

No tienen por qué enojarse los morenistas que se llame a la marcha del domingo la marcha de los acarreados, esta palabra es sinónimo de los transportados, algo que no pueden negar, no sólo por el número de camiones que había en los alrededores, sino porque la única forma en que podía llegar gente de todo el país a la Ciudad de México era a través de transporte que pusieron los gobiernos estatales.

Más allá de que fueron acarreados, lo que quedó claro durante la marcha es que no fueron obligados a venir, sino que lo hicieron por voluntad propia, en la caminata estaban de fiesta y mostraron un apoyo indiscutible a López Obrador. En las diferentes entrevistas que se hicieron durante la caminata, la gente mostraba su agradecimiento al presidente por los apoyos recibidos a través de sus programas sociales.

Para mí esa es la gran enseñanza de la marcha, la gente apoya a López Obrador porque éste se ha dedicado a apoyar a la gente. No les importa, si la economía, la inseguridad, la corrupción y el combate a la pobreza van mal, para la gente lo único importante es que se les siga apoyando con los programas sociales.

Por eso no hay que sorprendernos con las encuestas que muestran que su popularidad se mantiene, aunque piensen que la economía, la seguridad, la corrupción van mal, lo apoyan porque que los programas sociales son, en muchos casos, el único ingreso que han recibido en medio de la pandemia, la crisis económica y la inflación.

Por otro lado, mucha de la gente que vino a la marcha y muchos de los seguidores de López Obrador están convencidos de que, si gana la oposición, las becas a jóvenes y los apoyos a adultos mayores, discapacitados, campesinos, madres solteras, desaparecerán.

En las mañaneras es frecuente que López Obrador recuerde que el PAN votó en contra de que esos programas se incluyeran en la constitución y seguramente es algo que los servidores de la nación repiten todos los días a la población beneficiaria de esos apoyos. Según el presidente 30 millones de familias reciben esos beneficios, familias que seguirán apoyando al presidente mientras esto no se aclare.

Pienso, y lo he dicho en varias ocasiones, que los opositores pierden demasiado tiempo criticando al presidente y poco o nada, en hacer una estrategia para ganar en el 2024. Mientras la gente siga pensando que de ganar la oposición esos programas y apoyos van a desaparecer, no hay forma de ganarle a López Obrador o a Morena.

Es urgente que los cuatro partidos de oposición hagan un compromiso público con la ciudadanía y en especial con los beneficiarios, de que en caso de ganar esos programas no sólo no van a terminar, sino que se fortalecerán y aumentará su monto en función, cuando menos, de la inflación. Deben también comprometerse a que regresarán: el Seguro Popular, el programa Progresa, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y otros programas que ha eliminado este gobierno.

Con la marcha de López Obrador quedó claro el porqué la gente lo apoya, no por su liderazgo o cercanía con el pueblo, el apoyo que le dan es principalmente en agradecimiento porque cada dos meses reciben un apoyo económico en su nombre, pero sobre todo porque tienen miedo de que, si él o su partido pierden, esos apoyos vayan a desaparecer.