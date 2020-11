Durante años, muchas de las personas que tienen la sana costumbre del ahorro siguen teniendo la percepción, (casi siempre equivocada) de que invertir lo ahorrado en algún instrumento de inversión que no sean las cuentas tradicionales de ahorro, representa una tarea compleja y difícil, principalmente por que se tiene la creencia de que invertir requiere un alto grado de especialización en finanzas, economía, actuaria. Por esta percepción errónea, aunque entendible, es que muchas personas prefieren quedarse con su dinero, ya sea en casa (conscientes de que esto no les dará ningún rendimiento), en una cuenta bancaria tradicional (con bajas tasas de interés) o bien prestarlo a algún familiar o amigo (con el riesgo que esto implica), en fin, todo por el simple hecho de no saber cómo y en dónde colocar su dinero para obtener de manera segura algún beneficio extra.

Una de las principales razones por las que la gente no se atreve a dar el paso de ahorrador a inversionista, es por la falta de conocimientos acerca de los múltiples y muy diversos instrumentos de inversión que existen en el mercado, a los cuales los ahorradores pudieran acercarse con la seguridad y garantía de saber que son instrumentos seguros, ayudando a alcanzar los objetivos financieros deseados.

Antes de que la tecnología llegara a los mercados de valores, era más complicado invertir, ya que todo el proceso era manual, y por lo tanto, era más tardado acceder a la información necesaria para la mejor toma de decisiones, ahora, hay un mayor uso de la tecnología, que desde luego, nos facilita la vida diaria cuando invertimos, incluso hay herramientas disponibles para computadora o nuestro smartphone, que nos permiten acceder a toda la información que necesitamos con tan sólo un par de clics y que desde luego, algunos intermediarios, como pueden ser, las casas de bolsa, han puesto a disposición de aquellos nuevos inversionistas que no poseen un gran capital, pero están dispuestos a invertir.

Empezaremos por mencionar algunos de los muchos instrumentos financieros listados en el mercado bursátil, a los que cualquier persona puede acceder a través de su intermediario, aunque claro, no se necesita ser un experto para entender lo aquí expuesto, sin embargo, siempre será mejor tomar decisiones bien informados.

ETFs: Los Exchange Traded Funds son fondos que agrupan varios instrumentos, los cuales replican un índice del mercado, este tipo de instrumentos se negocian en los mercados bursátiles de capitales, pudiéndose comprar y vender en cualquier momento durante el horario de negociación del mercado.

FIBRAS inmobiliarias: Estos instrumentos, son fideicomisos de bienes raíces cuyos inmuebles están compuestos por hoteles, centros comerciales, parques industriales, edificios, e inmuebles de usos mixtos; estos instrumentos se caracterizan principalmente porque al menos el 70% del valor del fideicomiso es invertido en bienes inmuebles, así mismo, las ganancias que producen estos inmuebles (cuartos de hoteles, renta de locales, etc.) son repartidas entre los accionistas.

Acciones: A diferencia de otros instrumentos, las acciones no son un título de deuda ni prometen un interés, más bien, las acciones representan una parte del capital de una empresa y su valor de mercado varía de acuerdo con la oferta y la demanda de esta acción

A mayor claridad, las acciones representan una parte proporcional de una empresa, por lo que, al comprar tan sólo una acción, al inversionista o también llamado accionista, se le otorga propiedad sobre la empresa en la misma proporción que el número de acciones que posea, contra el total de títulos en circulación de la empresa.

Después de revisar estos tres ejemplos de instrumentos financieros, sólo me resta mencionar que para acceder a ellos, se debe de contar con un intermediario bursátil, en este caso, serían las casas de bolsa las encargadas de realizar esta tarea, para la compra y venta de títulos de inversión, y para ello, bastará con acercarse a una casa de bolsa autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se abra una cuenta de inversión, desde montos de apertura muy accesibles para cualquier persona que desee acceder a los instrumentos que existen en el mercado bursátil.

La involucración de más inversionistas no sólo reforzará el sistema financiero, sino que también fortalecerá la economía en su conjunto y por consecuente la vida de las personas.

Fuentes: BIVA. Instrumentos disponibles. https://biva.mx/invertir/instrumentos_disponibles