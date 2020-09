Se comentó en este espacio de la toxicidad de la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por asuntos de Morena, como el fallo que obligó a una encuesta para elegir dirigente nacional.

Está la decisión del tribunal electoral de anular la prohibición del INE para transmitir las “mañaneras” en Hidalgo y Coahuila, al menos durante el periodo de los procesos electorales, que el 18 de octubre elegirán alcaldes y Congreso local.

Mal, si el fallo del tribunal es reacción a la critica del consejero presidente del INE. Peor, si es choque de egos, situación complicada por la impaciencia presidencial de ayer 2 de septiembre. Peligroso, en vísperas de la elección más grande de la historia de México.

Por el Tren Maya, puente de plata a Toledo

Con dos inminentes decretos, la gradual prohibición del glifosato y otros 80 plaguicidas, así como del maíz transgénico, se enmarcó la oficial renuncia de Víctor Manuel Toledo a Semarnat, a quien reemplaza María Luisa Albores.

Así, el hoy exfuncionario se atenderá su “pequeño burgués estrés”, padecimiento inaceptable en la izquierda de la 4T y abre espacio para que su reemplazo cumpla con el encargo que no hacer caso a los “tree huggers” que se oponen al Tren Maya.

Ese fue el claro mensaje de Gabriel García Hernández a la nueva titular de Semarnat, pues ya se aseguró Palacio Nacional que, al darle la razón a Toledo con otros personajes poderosos, al exfuncionario no le será difícil desestresarse.

Senado: ¿renglones torcidos o gobierno paralelo?

Hace 14 años que el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con la ONU y se formó una “Comisión Internacional contra la Impunidad”, la cual en estricto rigor se volvió en un gobierno paralelo.

Suscrita por Ricardo Monreal y Germán Martínez, se presentó en el Senado una propuesta para crear una comisión que investigue actos de impunidad y corrupción del Estado mexicano, mediante colaboraciones con organismos internacionales.

Si, como en Guatemala, esta “comisión” investiga el pasado y enjuicia, en el Senado tendrían una fórmula para expresidentes de México, por si no se hiciera la consulta. Ah, los previsores renglones torcidos.

Notas en remolino

Enfrió ánimos el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando rechazó ajustes o aumentos de impuestos, pero se registró que el titular de la SHCP, Arturo Herrera, dijo “no es el momento”, augurio que, a querer o no, llegará... No fue subejercicio lo de la SCT. Sólo es la diferencia entre lo autorizado en el presupuesto y lo que no se gastó por los brutales recortes. Nunca tuvieron el dinero... Avisan desde Jalisco que el otrora defenestrado exsúper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, podría haber recibido para la próxima elección la bíblica señal de “levántate y anda” ... De los proyectos de reactivación anunciados por el Gobierno de CDMX, el de la zona industrial de Vallejo podría ser el de mayor potencial... Birmex, donde enviaron al reemplazo de David León, no sólo distribuye medicamentos, también producía vacunas...