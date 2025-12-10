Intel pierde el recurso contra la sentencia antimonopolio de la UE pero reduce la multa

El fabricante estadounidense de chips Intel perdió su recurso contra una multa antimonopolio de 376 millones de euros (unos 438 millones de dólares) impuesta por la Unión Europea hace dos años por obstaculizar a sus competidores, pero obtuvo cierto consuelo cuando el segundo tribunal más alto de Europa redujo la sanción en un tercio este miércoles.

La Comisión Europea, que actúa como garante de la competencia en la UE, impuso la multa en 2023 después de que el tribunal anulara su anterior sanción de 1,060 millones de euros impuesta en 2009 por bloquear a Advanced Micro Devices (AMD).

La multa de 376 millones de euros se refería a los pagos realizados por Intel a HP, Acer y Lenovo para detener o retrasar productos competidores entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006.

Este tipo de pagos se conocen como restricciones y no suelen ser bien vistos por los reguladores.

"El Tribunal General confirma la ecisión 2023 de la Comisión contra Intel, pero reduce la multa en aproximadamente 140 millones de euros", dijo el tribunal con sede en Luxemburgo.

Los jueces dijeron que una multa de 237 millones de euros es un reflejo más adecuado de la gravedad y duración de la infracción en cuestión.

Señalaron el número relativamente limitado de ordenadores afectados por las restricciones de Intel y el intervalo de 12 meses que separaba algunas de esas prácticas anticompetitivas.

La Comisión e Intel pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, el más alto de Europa. El caso es T-1129/23 Intel Corporation contra Comisión.