Desde 2009 que firmaron México y Estados Unidos el acuerdo de la Iniciativa Mérida, se explicó que el objetivo era combatir a las bandas criminales del narcotráfico y la violencia que generan, pero también impulsar una reforma judicial en México.

El gobierno de México ahora pretende transformarla en un acuerdo para la inversión en el desarrollo y con ello cambiar la naturaleza del pacto, lo cual exigirá no sólo la aprobación de la Casa Blanca, sino también del Congreso estadunidense, que decide el presupuesto.

Uno se pregunta si calcularon las repercusiones en Washington de esta ruptura unilateral de un acuerdo vigente durante 10 años. ¿Ya calcularon el efecto de anular la cooperación militar aún más antigua? ¿Lo sabía el canciller Ebrard?

Desintegración familiar, según Palacio

Nadie puede negar que lo dicho por el Presidente Andrés Manuel sobre la desintegración es una realidad que el relativismo se ha negado a reconocer, con lo cual se ha pretendido ignorar el daño causado al tejido de la sociedad.

Habló ayer el Presidente de una posible causa de la delincuencia juvenil al mencionar una realidad fronteriza: las madres que dejan solos a sus hijos para ir a trabajar en las maquilas.

Sorprende, sin embargo, que este diagnóstico se lo entreguen al Presidente sus colaboradores, sorprende porque el diagnóstico data de hace 30 años y, es posible, sólo posible, que las circunstancias hayan cambiado, y no sabemos si para mejorar o para empeorar.

Padrón priísta, manzana de discordia

Decididos a gastar mejor en una biblioteca partidista, los dirigentes nacionales del PRI han optado por no aceptar que su elección interna la supervise el Instituto Nacional Electoral, por ser muy costoso. Se irán con el actual padrón.

Una serie de maniobras han colocado al padrón de militantes priístas como la manzana de la discordia, pues en falta ver si los consejeros del INE quieren influir al cuestionar al actual padrón priísta.

El gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas dijo ayer que ese padrón es lo que hay para que escojan los priístas a sus dirigentes. Mientras el exsecretario de Salud José Narro fue tuvo sus dudas sobre la utilización de ese padrón, lo cual, cuando menos llevaría a posponer la elección interna.

Notas en remolino

La rehabilitación del Centro Histórico de CDMX es loable iniciativa, pero atraer establecimientos comerciales, además de repoblarlo, significa resolver el desafío de las bandas criminales que extorsionan y cobran derecho de piso a todos, formales e informales… El arancel de 17% al tomate mexicano impuesto por Estados Unidos, aunque siguen las pláticas en Washington para que no se aplique, al final del día, dicen los que saben, significará un bache en las exportaciones que, en corto tiempo superarán los consumidores norteamericanos… No es buena noticia que Pemex, por ahora, se repliega de la exploración y exportación en aguas profundas. Esperará a que mejoren sus circunstancias… Ayer dijo el Fiscal General de la Nación Alejandro Gertz Manero que el actual gobierno ha presentado 12 mil denuncias y que se han judicializado unas 600… Es posible que, como dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, los directivos de la Universidad de Hidalgo puedan ser acusados de lavado de dinero. Lo que es inaceptable es que ya hace semanas que congeló las cuentas bancarias de la universidad y todavía no consigna el caso ante un juez. Mientras el queretano deshoja la margarita, a la Universidad ya le falta dinero para pagar salarios y los gastos de este mes….