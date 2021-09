Bajo la visión del neurólogo británico Ludwig Guttmann, precursor del paralimpismo, y de Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos modernos, que es la unión y la hermandad de los seres humanos a través del deporte y el juego justo en la competencia, es como surge la necesidad de crear un sistema que permitiera competir a las personas con discapacidad en similitud de condiciones, llamado Clasificación Deportiva Funcional.

Al respecto, como clasificadora internacional en parataekwondo (deporte paralímpico que debuta en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020) hablo sobre la importancia de su conocimiento entre la sociedad para fomentar la correcta inclusión al deporte entre las personas con discapacidad.

El proceso de la Clasificación Deportiva Funcional permite identificar el grado de limitación de la actividad resultante de una deficiencia elegible para competir en Juegos Paralímpicos, es decir, evaluar la funcionalidad e impacto de la deficiencia permanente que presenta el deportista en un paradeporte y prueba específica.

Entonces, ¿qué es la clasificación deportiva funcional? Es una estructura del Comité Paralímpico Internacional (IPC) que permite verificar qué discapacidad o deficiencia del atleta es relevante y funcional para la práctica del deporte, asegurando que compitan en similitud de condiciones.

¿Cómo aseguramos que puedan competir en esa similitud? A través de la evaluación física, técnica y la observación del desempeño competitivo para identificar a los aspirantes a ser paratletas elegibles dentro de un deporte paralímpico, continuando con la agrupación de los mismos en clases deportivas, las cuales tienen como objetivo garantizar que el impacto de la discapacidad durante la práctica no sea la que determine los resultados competitivos, sino que sea su preparación.

Es importante señalar que no todas las personas con discapacidad son o serán elegibles para la participación dentro de los Juegos Paralímpicos y que esto está definido por los criterios mínimos de elegibilidad donde se establecen las reglas de clasificación de cada paradeporte.

Así, el objetivo de los clasificadores es definir quién es elegible para competir en algún paradeporte, para que posteriormente se pueda agrupar al deportista en alguna clase deportiva, siguiendo las reglas, regulaciones y estándares establecidos por cada Federación u Organismo Internacional con algún paradeporte registrado ante el IPC.

Cabe señalar que los clasificadores internacionales son personas autorizadas y reconocidas como oficiales deportivos internacionales y las únicas que pueden ejercer esta actividad. Con esto quiero remarcar que, para ser un clasificador internacional, se necesitan tomar diferentes capacitaciones especializadas en el tema por parte un organismo deportivo internacional registrado ante el Comité Paralímpico Internacional.

A continuación, como ejemplo, mencionaré las deficiencias elegibles para la disciplina de parataekwondo en la modalidad de combate hasta los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 (no necesariamente debe ser igual para cada disciplina deportiva y que pueden ser modificables después de cada ciclo paralímpico):

Deficiencia en la fuerza muscular

Deficiencia en extremidades

Deficiencia en el rango de movimiento articular

Ataxia

Atetosis

Hipertonía

Así que si quieres ser un paratleta o conoces a alguien que quiere serlo, deberás dirigirte con la Federación de la disciplina deportiva seleccionada, informándote cuales son las deficiencias elegibles y el procedimiento para poder participar dentro de la misma, así como pasar por la evaluación de un clasificador nacional y después por uno internacional que pueda determinar en qué clase deportiva eres elegible, ya que, si no se realiza este procedimiento o no se cumple con los criterios mínimos de elegibilidad, no se podrá participar en un deporte paralímpico.

ashantiramirezm@gmail.com

ashanti.explora