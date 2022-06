En medio de demasiada distracción y ruido no se permite escuchar y analizar, debates y posturas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Dos características son relevantes en este momento: existe una invasión y guerra en Ucrania, y México forma parte del Consejo de Seguridad por quinta ocasión desde 1946.

Entre diversos temas que ha abordado el representante permanente de nuestro país ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, destaca, sin lugar a dudas, el veto en el seno del Consejo de Seguridad.

En el momento en que China, Estados Unidos, Francia, Rusia o Reino Unido deciden vetar cualquier tipo de resolución, de manera inmediata quedan paralizadas posibles soluciones. Y cuando dichas resoluciones intentan poner fin a tragedias en las que miles de civiles pierden la vida, el veto pasa a un escenario de intranquilidad y polémica.

El pasado 2 de junio Juan Ramón de la Fuente realizó diversas propuestas para avanzar en el objetivo de fortalecer un orden internacional con base en el estado de derecho. Destaco tres de ellas:

“Es indispensable que (...) el Consejo de Seguridad actúe con base al derecho internacional”. Es importante ya que la legitimidad de las decisiones que tomen sus participantes depende de ello.

“México promoverá que este año la Asamblea General inicie un proceso para la negociación y adopción de una convención con el propósito de prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad sobre la base de los artículos adoptados por la comisión de derecho internacional”.

“Este Consejo debe cumplir con su alta responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional, pero la facultad de los cinco miembros permanentes de vetar decisiones es un obstáculo para tal fin. Por ello, junto con Francia, seguiremos impulsando nuestra iniciativa conjunta para que los miembros permanentes se comprometan de manera voluntaria a abstenerse a recurrir al veto frente a situaciones de atrocidades masivas. Esta iniciativa cuenta ya con 105 Estados signatarios”.

La guerra en Ucrania lleva más de tres meses desde que inició y todo indica que no hay voluntad para que culmine. El Consejo de Seguridad ha quedado prácticamente paralizado ante los sucesos dramáticos. Es indudable que muchos se pregunten: Y, entonces, ¿cuál es su utilidad? Tal pareciera que las únicas resoluciones que no ameritan veto son aquellas que no amenazan los intereses de los cinco miembros permanentes.

En cierta medida existe un componente discriminatorio. Países como Perú, México o Camerún, sí podrían ser blanco de resoluciones que salgan del Consejo de Seguridad, pero no asía los cinco miembros permanentes cuando sus intereses se vean amenazados.

Dejemos el ruido y escuchemos las propuestas de Juan Ramón de la Fuente.