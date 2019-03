Se publicó un provocador texto periodístico. Y la respuesta oficial tuvo que ser igualmente aplastante.

Se trata de un tema no sólo relevante, sino delicado en términos sociales.

Tiene que ver con el ahorro de los trabajadores, acumulado en el sistema de pensiones privado en México, que hoy representa más de 14 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y, se calcula alcanzará, para el año 2024, 20 por ciento.

La publicación del provocador texto periodístico se registra precisamente en una circunstancia en la que se han levantado inquietantes polvos.

Todavía flota en el ambiente político la temeraria iniciativa de ley del Partido del Trabajo (aliado del partido en el poder: Morena) para ¡eliminar el sistema privado de pensiones, que administran las afore, y crear otro con una sola entidad gubernamental que concentre y administre los ahorros de los trabajadores!

Aunque parezca increíble, tal iniciativa no ha sido enterrada por completo y el partido proponente, continúa ejerciendo presión para evitar o por lo menos retardar la iniciativa de ley del gobierno federal, que está en el Congreso, y que busca modificar y ampliar las posibilidades de inversión de las afore.

¡Expropiar pensiones!

En ese contexto se difunde el provocador texto periodístico que propone ¡ni más ni menos que revertir el sistema privado de pensiones!

Luego de una conclusión contundente (que parte de una premisa cuestionable) en la que afirma que “ante el fracaso de la privatización (en el plano internacional) de las pensiones, México está obligado a revisar y, en su caso, revertir el modelo”. Más aún, sostiene que “debe ser catalogado como un error histórico de grandes proporciones porque no hay un solo caso de éxito para los trabajadores o para los gobiernos”.

“Los beneficiarios únicos de estos negocios millonarios han sido los grandes consorcios financieros”, remata el texto periodístico.

Ni reversión, ni expropiación

El presidente de la Consar, el órgano regulador de las afore, Abraham Vela, salió al paso de inmediato, a través de Twitter,

Su fraseo fue contundente y hasta severo.

Los tuits fueron fulminantes.

En primer lugar, aclaró que el documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el que basa el texto, “es de investigación; y, como ahí se indica, no representa la opinión de la OIT”.

Todavía más, Vela dice: quizá represente su opinión, pero no la del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la mía. ¡Que quede claro!

Luego dice: parece que no puede imaginar las terribles consecuencias que hubiera tenido no llevar a cabo la reforma del SAR en 2005.

Las (consecuencias) de regresar a un sistema de reparto serían catastróficas. La pérdida de confianza de los trabajadores ¡no se recuperaría nunca! Le recuerda: ¡Argentina regresó a su sistema de reparto! ¿Sabes cómo? ¡Expropiando los ahorros de los trabajadores!

Y advierte: Parece no darse cuenta de que, con las contribuciones actuales de 6.5%, no hay sistema de pensiones que aguante. Ya sea uno de beneficio definido de 1973 o el SAR de 1997. Y finalmente pregunta: ¿En dónde quedaron las aportaciones tripartitas de la Ley del IMSS de 1973? ¿Puentes, infraestructura, servicios de salud, escuelas? ¿O se las robaron? Hoy por lo menos, ¡están seguros y transparentamos en las cuentas de cada trabajador!

Y ante las reacciones de otros periodistas Abraham Vela escribió:

Mucho cuidado en leer columnistas que no se informan y ven fantasmas donde no los hay.

¡Preocupante —exclama el presidente de la Consar—, el escaso grado de educación financiera en algunos columnistas.

Reformas, sí

El presidente de la Consar, Abraham Vela, está convencido de que el sistema privado de pensiones puede mejorarse.

Pero también está convencido de que no debe caer en propuestas radicales y abierta y públicamente se opone a ellas. Platiqué extensamente con él hace tres semanas (favor de consultar la columna “Ricos y Poderosos” publicada el 10-03-19) y me dijo que: El gobierno mexicano no busca eliminar las afore para crear una sola afore estatal, ni busca expropiar los recursos de las pensiones de los trabajadores y tampoco pretende canalizar los ahorros a los proyectos de infraestructura que planea realizar.

También me comentó sobre la importancia de la iniciativa de ley que se analiza en el Congreso para ampliar las posibilidades de inversión que tienen hoy las afore, en beneficio de los trabajadores.

Un dato que me parece contundente es que: “el rendimiento histórico (estamos hablando de casi 20 años) que registra el ahorro de los trabajadores ha pasado de entre 5.1 y 5.5% en términos reales, (depende de la metodología que se utilice), a 3.6 y 3.9 entre los últimos 10 años; y de entre 1.7 y 1.9% en los últimos cinco años; y de entre 0.8 y 0.7% en los últimos tres años. Y, en el último año, se registraron rendimientos negativos de alrededor de 3.8% en términos reales”.

Esto último fue resultado de las minusvalías que se registraron durante el 2018 por alrededor de 9,055 millones de pesos.

De ahí la imperiosa necesidad de ampliar el régimen de inversión. Vela está a favor de las reformas.

ATISBOS

REFINERÍA.- Que la refinería de Dos Bocas será construida por alguna de las cuatro empresas que participarán por invitación y ya han sido seleccionas por el gobierno. No habrá licitación y buscará contar con 50% de integración nacional, anunció la secretaria de Energía, Rocío Nahle.