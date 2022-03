En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, decidió darle una estocada a las mujeres mexicanas: desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que operaba en 25 mil planteles y beneficiaba casi 4 millones de niñas y niños en la república mexicana. Mientras los programas de calidad educativa, innovación y mejoramiento de infraestructura en el mundo sigue avanzando como medida para disminuir las brechas de desigualdad provocadas por la pandemia del Covid-19; en México vamos en franco retroceso, primero la eliminación de las estancias infantiles, de los apoyos para madres solteras, y ahora nuestras escuelas de tiempo completo.

Escuelas de Tiempo Completo no es solamente impulsar el rendimiento de los alumnos desde preescolar, educación especial, primaria y secundaria con alimentos durante el horario ampliado, también implicaba asistencia técnica para sus maestros, acondicionamiento y equipamiento de las instalaciones, y acciones para atender la inclusión, el abandono, rezago y aprovechamiento escolar; por eso se concentraba en zonas de marginación. También implicaba que los maestros de estas escuelas tuvieran ingresos adicionales, quienes ahora permanecerán en una total incertidumbre laboral.

Como mujer y madre trabajadora, y como legisladora que le ha dado voz de manera permanente a mujeres en esta condición, les aseguro que las bondades del programa “Escuelas de Tiempo Completo” daba una oportunidad inmejorable para contribuir a los ingresos familiares, en un momento crucial para nuestro país, donde hay 55.7 millones de personas en pobreza y donde está documentado que cuatro de cada diez alimentos que los niños recibían en estas escuelas eran los únicos que ingerían durante el día.

Según el Coneval, el 91% de los padres y docentes beneficiados y el 92% de los directores perciben que este programa mejoraba la educación de sus alumnos, es decir, el programa es considerado uno de los más importantes y mejor calificados del gobierno, por ello, gobernadores de estados como México, Guerrero, Puebla, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Ciudad de México tomaron la decisión de mantener este programa con recursos propios.

Esta semana, como Diputada de los tabasqueños, desde la tierra del presidente alzaré la voz en nombre de mujeres y hombres que me han pedido exhortar al Gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino Campos, a que haga lo propio y este programa opere con recursos estatales para no perder el avance que lleva y para abonar en el combate a la pobreza alimentaria, que se mantiene en Tabasco en el primer lugar nacional, según Coneval.

Estoy convencida que no podemos construir el México que anhelamos si no hay piso parejo. Mientras el gobierno decide gastar nuestros recursos en volver a cambiar la ruta del Tren Maya que costará más de 6 mil millones de pesos, o que el aeropuerto de Santa Lucía que ninguna aerolínea internacional usará costará 300% más de lo necesitaba, las mujeres no somos prioridad. Sin duda, desapareciendo programas que verdaderamente contribuían a disminuir la enorme desigualdad en materia educativa que tenemos en México, el gobierno da una nueva estocada a sus mujeres.

