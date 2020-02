El Índice Global de Think Tanks 2019, elaborado por el programa Think Tanks y Sociedad Civil de la Universidad de Pennsylvania, reconoció la labor de México Evalúa como el mejor think tank en investigación de políticas públicas del país, y el segundo lugar en la categoría de think tanks mejor dirigidos.

Asimismo, México Evalúa conservó su segunda posición como el mejor think tank de México. El ranking está encabezado por Comexi, México Evalúa y Fundar.

Durante la presentación del documento, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, destacó la importancia de los think tanks, al señalar que son una fuente de ideas y propuestas sobre temas clave para la vida de los ciudadanos.

A nivel mundial, los tres think tanks más destacados son Bruegel (Bélgica), International Institute for Strategic Studies, y French Institute of International Relations (Francia).

Algunas de las categorías en las que México Evalúa destacó a nivel internacional entre más de 8,400 centros de pensamiento son: think tanks enfocados en política energética (lugar 1); mejor construcción de alianzas estratégicas (1); think tanks mejor dirigidos (2); think tanks para tener en la mira (2); think tanks independientes (2); mejor investigación transdisciplinaria (2); mejor nueva idea o paradigma (3), y mejor uso de redes sociales (3).

El Índice Global de Think Tanks se ha realizado a lo largo de 14 años consecutivos y en esta ocasión se dio a conocer de manera simultánea en más de 125 ciudades de 75 países.

Un nuevo estudio sobre el consumo de carne descubrió que las personas que comen carne roja y procesada tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiaca y muerte prematura, lo que contradice una investigación reciente que sugiere que reducir la ingesta tiene pocos beneficios para la salud.

No obstante, mirando las investigaciones en su conjunto, especialistas dijeron que la moderación puede ser el mejor camino a seguir.

Una revisión de evidencias publicada en septiembre del 2019 encontró que reducir el consumo de carne roja y procesada trae pocos o ningún beneficio para la salud, pero esos hallazgos contradicen el consejo dietético de las agencias internacionales y suscitaron muchas críticas.

Esta última investigación, realizada por científicos de las universidades estadounidenses de Northwestern y Cornell, y publicada el lunes en la revista JAMA Internal Medicine, halló que comer dos porciones a la semana de carne roja, carne procesada o de ave está relacionado con un aumento de 3 a 7% en el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.

También descubrió que comer dos porciones a la semana de carne roja o carne procesada, pero no de ave o pescado, se asoció con un alza de 3% en el riesgo de todas las causas de muerte.

ViacomCBS lanzará a fines de marzo la plataforma de streaming gratuita Pluto TV en países de América de habla hispana con una oferta inicial de 24 canales. El servicio, que incluye publicidad, podrá verse a través de su aplicación en los celulares y tabletas, televisores inteligentes, su página de Internet o a través de los servicios de cable, con los que están cerrando acuerdos.

Pluto TV, que ViacomCBS adquirió a principios del 2019, alcanzó en Estados Unidos 20 millones de usuarios promedio mensuales, después de sumar 8 millones en los últimos 10 meses, y ofrece contenidos de 250 canales. En América Latina esperan totalizar hacia fin de año entre 80 y 100 canales y posteriormente seguir creciendo hasta niveles similares a los de EU. Plataformas gratuitas basadas en publicidad como Pluto TV son vistas como un desafío a la capacidad de imponer precios por parte de empresas de contenidos de pagos, como Netflix y Prime Video de Amazon, según un reporte de Citigroup.

La oferta incluirá contenido on demand y canales de novelas, películas, programas infantiles, documentales, cocina, series y realities, además de producciones de estudios de cine como Paramount Pictures.

Con el lanzamiento, ViacomCBS apunta a los usuarios que no pueden pagar por los contenidos de otros servicios de streaming que ya se encuentran en la región, como Netflix y Prime Video.

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) amplió el plazo para que estudiantes mexicanos realicen estancias inmersivas de investigación en el Ames Research Center de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), en otoño del 2020.

En un comunicado, el organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que “el 25 de febrero del 2020 es la nueva fecha límite para que las instituciones mexicanas de educación superior públicas y privadas que así lo soliciten puedan postular a sus estudiantes”.

Lo anterior, con el fin “de llevar a un siguiente nivel el talento y compromiso que nuestras nuevas generaciones ya han demostrado en la materia espacial”.

Al respecto Salvador Landeros Ayala, director general de la AEM, destacó que se redoblan esfuerzos para que la juventud tenga cada vez más oportunidades de acceder a una formación especializada, que le permita integrarse a sectores estratégicos de telecomunicaciones, observación de la tierra y exploración espacial.