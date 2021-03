En el contexto de la crisis de desconfianza que ya se perfilaba desde antes de la pandemia, al interior del CCE había cuestionamientos para que su presidente Carlos Salazar Lomelín endureciera el discurso frente al gobierno federal.

Ya se anticipaban desde entonces políticas públicas por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no necesariamente eran propicias a la inversión como por ejemplo en el campo energético.

Si bien los ánimos se serenaron, luego irrumpió la pandemia del Covid-19 y con ello el freno total de la economía. En 2020 el PIB cayó 8.5% y en este primer trimestre se mantendrá el declive en alrededor de un 12 por ciento.

Obviamente el discurso del primer mandatario no ha cambiado. Ya se hizo realidad un cambio a la Ley Eléctrica que los particulares impugnan en los tribunales, amén de la prohibición del outsourcing que debe cristalizarse pronto y la amenaza de una reforma fiscal que ya se prepara, una vez que pasen las elecciones intermedias.

En ese contexto nuevamente comienzan a moverse las aguas en el CCE. Por lo pronto el mes próximo se publicaría la convocatoria para la sucesión de Salazar Lomelín, cuyo periodo concluye en mayo.

Se ve improbable que el ex director de Femsa continúe. En el organismo cúpula que se creó en la época de Luis Echeverría no hay consenso para retenerlo, máxime que su política negociadora no ha rendido frutos en pro de un mejor entorno para la IP.

Es más, en cierta medida ya se anticipaba su eventual salida, de ahí la extensión del periodo a Francisco Cervantes presidente de Concamin para que se colocara como un lógico relevo. De hecho éste es el candidato de Palacio Nacional, no en vano su apoyo desde Economía aún con Graciela Márquez para posponer su asamblea.

Aunque en el CCE no todos los miembros están conformes, se observa difícil que surja otro candidato que pueda rivalizar con Cervantes. Expertos infieren riesgos de fractura, máxime que el CCE no está respaldado por la Ley de Cámaras. Incluso el empresariado de NL, que ahora empuja al candidato del PRI para ese estado Adrián de la Garza, podría desear otra opción para el CCE, aunque es improbable. Como quiera no hay nada escrito y pronto habrá noticias.

Outsourcing para 1° de mayo y golpe a Pymes

Parece que la intención de la STPS que comanda Luisa María Alcalde es el tener listo el proyecto del outsourcing antes del primero de mayo para que el anuncio pueda darse en el contexto de la celebración del Día del Trabajo. Obviamente más allá del convenio que ya se logró para el nuevo PTU, el Congreso va tener que trabajar a marchas forzadas en un tema que como se vea actuará en perjuicio de la competitividad de muchas empresas, incluidas las pymes, que hoy no atraviesan por su mejor momento por la crisis. Se apuesta que el nuevo marco sea sólo otro estímulo a la informalidad.

Fibra Uno por celebrar primera década

Resulta que la Fibra Uno que preside André El-Mann y que lleva Gonzalo Robina va estar de manteles largos. El influyente vehículo de bienes raíces cumplirá su décimo aniversario el próximo 18 de marzo. Sirva señalar que fue el primero en su tipo en cotizar en la BMV. Hoy factura la friolera de 20,000 mdp anuales con propiedades comerciales, industriales y de oficinas. Se lo paso al costo.

Sorprende inflación y tasas quizá tregua

A más de un analista sorprendió el dato anual de inflación del 4.12% en la primera quincena de marzo que ayer dio a conocer el Inegi de Julio Santaella. Los energéticos repuntaron 9.45%, la carne 9.68% y alimentos y bebidas 6.50%. Si bien se cree que el repunte de los precios es temporal, hoy quizá desestimule una nueva baja a las tasas por parte de Banxico de Alejandro Díaz de León. El grueso de los analistas así lo estima. Veremos.

@aguilar_dd