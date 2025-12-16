Estados Unidos renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela

Estados Unidos renovó el martes la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano, un día después de tres ataques consecutivos contra presuntos narcotraficantes en el marco de la ofensiva estadounidense antidrogas en el Pacífico y el Caribe.

En el Congreso, senadores y representantes sometieron el martes a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump a un intenso interrogatorio sobre los ataques que se llevan a cabo desde hace más de tres meses contra embarcaciones en la zona, y hacen temer una escalada militar con Venezuela.

El gobierno de Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el presunto "cartel de los Soles", al que declaró una organización "narcoterrorista" el mes pasado, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo por su parte el martes que que apoya "cualquier situación que termine con una dictadura" al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires.

"Actuar con cautela"

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves a "actuar con cautela" en el cielo venezolano debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar", la misma formulación utilizada en una advertencia previa emitida el mes pasado.

La nueva advertencia se produjo días después de que un piloto de la aerolínea JetBlue dijera que su aeronave estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, un incidente reportado a las autoridades.

La aerolínea panameña Copa anunció este martes que extendió hasta el 15 de enero la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas.

El lunes el Pentágono dijo que había atacado otras tres embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Pacífico oriental, una operación que acabó con la vida de ocho personas consideradas "narcoterroristas". Estados Unidos no ha ofrecido pruebas de estos señalamientos.

Washington asegura que esta campaña militar sin precedentes, protagonizada por más de una docena de buques liderados por el portaaviones "USS Gerald Ford", así como decenas de aviones caza, busca poner fin al narcotráfico en la región.

La administración Trump declaró asimismo este martes al colombiano Clan del Golfo, oficialmente en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, como una "organización terrorista".

El lunes Trump había decretado que el fentanilo, el potente opiáceo que ha causado centenares de miles de víctimas en los últimos años en Estados Unidos, es un "arma de destrucción masiva", lo que podría apuntar a respaldar legalmente futuras acciones militares de más calado.

"Con las manos vacías"

La campaña estadounidense en el Pacífico y el Caribe ha dejado al menos 26 embarcaciones destruidas y 95 muertos, según cifras del ejército estadounidense.

Los ataques han generado inquietud dentro y fuera de Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, acudieron al Congreso para dar explicaciones a puerta cerrada ante los legisladores, a los que informaron de "lo que está pasando y lo que va a venir", en palabras del jefe de la diplomacia estadounidense a periodistas.

"El gobierno vino a esta sesión informativa con las manos vacías (...) y si no pueden ser transparentes sobre esto, ¿cómo se puede confiar en su transparencia sobre todos los demás asuntos que agitan el Caribe?", afirmó el senador demócrata Chuck Schumer.

Rubio dijo que el Pentágono permitiría a los miembros de los Comités de las Fuerzas Armadas de ambas cámaras ver un video a finales de esta semana del primer ataque, el 2 de septiembre.

Ese ataque fue polémico porque consistió en dos impactos sucesivos contra una presunta narcolancha, el segundo para acabar con dos sobrevivientes. En total murieron 11 personas.

Más allá de los ataques contra embarcaciones, el gobierno de Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre Maduro, que según Caracas apuntan a derrocarlo y hacerse con las riquezas naturales de Venezuela.

Washington incautó la semana pasada un buque con petróleo venezolano e impuso nuevas sanciones a familiares de Maduro y aliados empresariales.

Venezuela denunció este martes el "robo" del petrolero ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por la noche, Trump anunció el bloqueo de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela.

Trump ha declarado que "los días de Maduro están contados" y se ha negado a descartar una invasión terrestre al país sudamericano.