Concamin alerta sobre afectaciones ante amenazas de nuevos bloqueos carreteros

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) manifestó preocupación por los posibles nuevos bloqueos carreteros en distintas regiones del país, que afectan la movilidad y el funcionamiento de actividades productivas esenciales, con respectivas pérdidas económicas.

Luego de la falta de acuerdos entre transportistas y agricultores con el gobierno federal, se reiniciará el bloqueo carretero en el país, lo que alerta al sector productivo nacional que moviliza a diario sí mercancías y pone en riesgo de paralizar actividades pro falta de insumos.

“El cierre de vías de comunicación provoca severas afectaciones al transporte de mercancías, interrumpe cadenas de suministro, incrementa costos logísticos y pone en riesgo el abasto oportuno de bienes esenciales, además de perjudicar a miles de ciudadanas y ciudadanos que ven imposibilitado su traslado a centros de trabajo, servicios de salud, escuelas o destinos personales”, señaló.

Estas afectaciones tienen un impacto directo en el empleo, la competitividad y la estabilidad de la actividad económica, así como en el bienestar de la población en general, aseguró el organismo privado.

La Concamin reconoce que los distintos sectores tienen el derecho legítimo a manifestarse y a expresar sus demandas, como parte de la vida democrática del país. No obstante, insistimos en que los bloqueos de carreteras no constituyen una solución, ya que generan impactos negativos que trascienden a quienes los realizan y afectan a terceros que no forman parte del conflicto.

“Consideramos que el diálogo abierto, institucional y permanente es el camino más efectivo para atender las preocupaciones de los sectores productivos y sociales, y para construir acuerdos que permitan avanzar sin generar perjuicios colaterales”, agregó.