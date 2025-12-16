EU no planea publicar video inédito de ataques contra presunto barco de narcotraficantes: Hegseth

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes que no hay planes para publicar el video sin editar de los ataques del 2 de septiembre contra un presunto barco de narcotraficantes en el Caribe que ha alimentado preocupaciones sobre los planes de la administración Trump para Venezuela.

"En consonancia con la política de larga data del Departamento de Guerra y del Departamento de Defensa, por supuesto que no vamos a liberar para el público general un video completo e inédito sobre eso, que es máximo secreto", afirmó a la prensa en el Capitolio.

Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, celebraron sesiones informativas para los senadores, en respuesta a las peticiones de más información sobre la campaña de más de 20 ataques contra barcos en aguas de Venezuela, que ha durado tres meses y medio y ha causado la muerte de más de 80 personas.

Los dos secretarios estaban celebrando una sesión informativa similar para el pleno de la Cámara de Representantes.

Las preocupaciones por los ataques aumentó tras hacerse público que el comandante que supervisaba la operación ordenó un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes el 2 de septiembre.

Los demócratas abandonaron la sesión informativa en el Senado diciendo que había sido demasiado corta y que los funcionarios del Gobierno del presidente republicano Donald Trump no parecían preparados para responder a fondo a las preguntas.

"La administración vino a esta sesión informativa con las manos vacías", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. "No sabemos cuál es el objetivo final. El presidente dice cosas diferentes en momentos diferentes y se contradice".

Los republicanos elogiaron en general la medida de Trump, que según la administración pretende luchar contra el narcotráfico responsable de la muerte de estadounidenses.