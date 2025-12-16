Flamengo va por misión de 13 años ante PSG

El último torneo del año avalado por FIFA aguarda por una misión especial: Flamengo busca convertirse en el primer equipo sudamericano que derrote a un europeo en una final en 13 años.

El Mengao enfrentará al París Saint-Germain (PSG) por el título de la Copa Intercontinental 2025, este miércoles, en el estadio Ahmad Bin Ali de la ciudad catarí de Al Rayyan.

Llegan como campeones de Copa Libertadores y Champions League, respectivamente, aunque Flamengo tuvo que pasar por dos eliminatorias. Superó al campeón de CONCACAF, Cruz Azul, y al campeón de África, Pyramids. Para PSG, la final será su primer partido.

“Flamengo está teniendo un desempeño notable, ya ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores. En Brasil no existen equipos que hayan ganado eso más la copa local, lo máximo fue lo que consiguieron en su tiempo Santos y Cruzeiro, que era ganar el dual Brasileirao y copa. Este año Flamengo ha superado todas las expectativas”, analiza para El Economista, José Tomás Fernández, corresponsal del Diario AS en Río de Janeiro.

La Copa Intercontinental existió entre 1960 y 2004 disputada únicamente entre los campeones de Libertadores y Champions. De 1960 a 1979 se jugó a ida y vuelta, pero de 1980 a 2004 fue a un partido en sede neutral.

FIFA retomó este torneo en 2024 pero con los campeones de las seis confederaciones del planeta. Así, mantuvo la tradición de un evento global de cierre de año como fue el Mundial de Clubes entre 2000 y 2023.

Cabe recordar que en 2025 el Mundial de Clubes cambió de formato y fecha, con 32 participantes en verano. Eso dejó un vacío ocupado por la nueva Copa Intercontinental, cuyas primeras dos etapas se juegan en septiembre entre los monarcas de Oceanía, Asia y África. Este último, Pyramids, fue el que llegó a las semifinales de diciembre, aunque Flamengo lo eliminó.

Ahora el Mengao tiene oportunidad de que la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) vuelva a imponerse a la Confederación Europea (UEFA) en un torneo oficial después de más de una década, recordando que en la Copa Intercontinental 2024 Real Madrid se coronó ante Pachuca, representante de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (CONCACAF).

Obligación descartada

Sin embargo, en Brasil esto no se toma como imperativo, explica el periodista: “Acá no se habla de que sea una obligación para Flamengo ganarle al PSG. Muchos creen que puede ser un triunfo histórico, pero cuando se hace un análisis serio, obviamente no es llegar y ganarle”.

Esta será la final 14 entre Sudamérica y Europa en torneos avalados por FIFA con equipos de las seis confederaciones. El registro es de tres triunfos para CONMEBOL y 10 para UEFA.

Corinthians fue el último sudamericano en imponerse al vigente monarca del Viejo Continente. Ocurrió en 2012 en la final del Mundial de Clubes, cuando venció 1-0 a Chelsea en Japón.

Por otra parte, Brasil viene con una fuerte racha tras conquistar las últimas siete ediciones de Copa Libertadores entre Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo. No obstante, ese dominio en CONMEBOL no ha podido reflejarse en la escena global.

“Desde que ganó Corinthians hubo cinco o seis años donde el campeón de la Libertadores lo conocíamos en mayo, junio o agosto. En Sudamérica sabemos que los equipos se suelen desarmar después de eso. A muchos les cuesta mantener a sus figuras y por lo general los desmantelaban y llegaban a diciembre con poca posibilidad de competir”, describe Fernández.

“Desde que la Libertadores se empezó a jugar anualmente, creo que el gran problema que han sufrido los equipos brasileños es la excesiva cantidad de partidos. Botafogo llegó con 80 el año pasado a la Intercontinental y Flamengo lo mismo ahora”.

Flamengo tuvo que viajar más de 11,000 kilómetros para enfrentar a Cruz Azul, Pyramids y PSG en esta Copa Intercontinental. El equipo francés, por su parte, recorrió menos de 5,000.

“El factor físico es preponderante, fundamentalmente porque en Europa están los mejores jugadores del mundo, entonces, por supuesto siempre son favoritos. El hecho de que un sudamericano no gane el Mundial de Clubes o la Intercontinental no me parece un fracaso, sino una cuestión lógica porque allá invierten más”.

Proyectos sólidos

Tanto Flamengo como PSG demostraron la solidez de sus proyectos en 2025, consiguiendo cinco títulos cada uno.

Flamengo ganó la liga y supercopa de Brasil, la Libertadores, el Derbi de las Américas y el Challenger Cup. En noviembre de 2024 también conquistó la copa brasileña sobre Atlético Mineiro.

PSG, por su parte, ganó la liga, copa y supercopa de Francia, además de la Champions y Supercopa UEFA. Se quedó cerca de un sexto trofeo, pues perdió la final del Mundial de Clubes en verano ante Chelsea, pero ahora tiene la posibilidad de quedarse con su primera Copa Intercontinental.

Los éxitos son liderados por dos entrenadores con estilos ofensivos y agradables, aunque con recorridos contrastantes. Filipe Luís, del Flamengo, apenas está iniciando su carrera, en tanto que Luis Enrique, con PSG, ya ha tenido experiencia con dos pesos pesados como Barcelona y la selección de España.

“Flamengo está en un año glorioso, no se puede decir nada malo de este equipo y lo atribuyo básicamente a que encontró un buen conductor, un ex futbolista como Filipe Luis que, primero, sabe lo que es jugar en este club. Lo supo transmitir y además cuenta con una gerencia deportiva que encabeza el portugués José Boto, que le cumplió a rajatabla; tiene 22 futbolistas de muy buen nivel”, destaca el periodista consultado por este diario.

“El buen momento de Flamengo se basa en tener un plantel muy competitivo, un técnico que conoce la casa, de futbol y ganar, de tener una buena gerencia que sabe que tiene que gastar si quiere conseguir cosas. El año pasado hubo elecciones en Flamengo, que sigue siendo un club, no una sociedad anónima, y la nueva directiva apostó fuerte, renovó a muchos futbolistas importantes por decisión del club y otros por petición de Filipe Luis. El equipo se sentía muy valorado y respondió”.

La solidez también se refleja en el ámbito económico, con PSG siendo la cuarta plantilla más valiosa del mundo, según Transfermarkt (1,397 millones de dólares), y Flamengo siendo la tercera entre equipos no europeos (220 millones), sólo detrás del Palmeiras, también brasileño, y Al Hilal de Arabia Saudita.

Esta será la tercera final de Flamengo en Copa Intercontinental o Mundial de Clubes. La primera fue en 1981 con triunfo 1-0 sobre Liverpool. La segunda fue en 2019, también ante los Reds, y finalizó por derrota (0-1). Este miércoles su récord se inclinará hacia un lado contra el PSG de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y compañía.