Gran conmoción política por la muerte de la gobernadora poblana Martha Erika Alonso y su esposo el exgobernador y senados Rafael Moreno Valle.

Las circunstancias en que el tribunal electoral falló a favor de la fallecida mandataria le dan singular connotación a la tragedia.

El gobierno federal, desde que supo de la trágica caída del helicóptero Augusta, se ha movilizado para iniciar una investigación en la que se involucran no sólo autoridades mexicanas, sino también especialistas extranjeros.

Lo ocurrido subraya como las circunstancias pueden cambiar y alteran radicalmente la realidad política y hacen pedazos los más minuciosos planes y las estrategias mejor diseñadas. Políticamente, ya nada será igual para nadie.

¿Recursos no etiquetados? Veremos

Se ha presumido ostensiblemente que el presupuesto de egresos aprobado por los diputados ya no contiene partidas etiquetadas, con lo cual nos quieren convencer de que ya no habrá “moches”.

El hecho es que las partidas presupuestales con recursos etiquetados aseguraban que sólo se gastaran en los programas u obras para el cual habían sido aprobados, lo cual impedía el uso discrecional de recursos y su eventual desviación a otros rubros del gasto.

No nos explican si al eliminar los recursos etiquetados abren un gran espacio para el uso discrecional de las partidas del gasto gubernamental, pues haría que saliera más caro el caldo que las albóndigas.

¿Cómo se ingresaba al SAT?

Hace tiempo conocí a personas que ingresaron al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, a puestos de confianza, sí, pero también luego de pasar varios exámenes para probar capacidad y conocimientos.

Me contaron que habían acudido a varias entrevistas personales, después de presentar su solicitud, durante las cuales presentaron uno o dos exámenes escritos y orales. Quienes pasaron las pruebas, eran aceptados.

Ahora que el gobierno lopezobradorista ha cumplido con el ritual sexenal y ha despedido a tanto personal del SAT, sólo dejaría una

pregunta: ¿el personal de nuevo ingreso – que los habrá, lo verá usted-, serán sometidos a los mismos exámenes?

NOTAS EN REMOLINO

Sólo puede coincidirse con quienes advierten que “por decencia” el Congreso de Puebla debería elegir como gobernador interino a un panista y que, “por ética” quizá debiera abstenerse Luis Miguel Barbosa de participar como candidato en la próxima elección... otra vez, dio conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo. El gobierno federal no ha explicado cómo recibirá recursos su dependencia, cuando el presupuesto de egresos no lo prevé... Al director de la agencia Reguladora de Transportación Ferroviaria, Alejandro Álvarez Reyes Retana, la espera un gran compromiso: devolverles la seguridad a los ferrocarriles, víctimas de crecientes sabotajes y robos... El canciller Marcelo Ebrard, además de la aclaración que pedirá a Estados Unidos sobre la política migratoria de Trump, tendrá que mantenerse impasible ante el anuncio del mandatario estadunidense de que ya concesionó la renovación del muro fronterizo entre México y Texas... Los más preocupados por el recorte presupuestal para Sanidad Animal son los exportadores mexicanos, pues se teme que no se puedan cumplir con los siempre complejos requisitos de Estados Unidos... Comentaba un político de oposición que es fácil que Morena sólo reciba la mitad de sus prerrogativas, cuando está en el pod.