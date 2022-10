El descalabro de México en la OPS

El Gobierno de México acarició la opción de conseguir la titularidad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la vio demasiado cerca, o al menos así lo hizo parecer, pero en realidad las posibilidades eran lejanas dada la evidente e inocultable cercanía con Cuba de la candidata mexicana Nadine Gasman. Al final ese fue uno de los motivos por los que México perdió la oportunidad de dirigir la OPS. Un triunfo de Gasman se tomaba en Washington como un contundente triunfo de Cuba.

Gasman -titular de Inmujeres- está casada con Joaquín Felipe Molina Leza un médico dentista de origen cubano que fue funcionario internacional de la OPS por tres décadas. Ello no tendría mayor problema dado que la OPS lo jubiló en 2018. Pero el asunto es que Molina Leza está involucrado en una demanda colectiva interpuesta por cubanos disidentes en Estados Unidos acusándolo de trabajo forzado de 20 mil médicos cubanos en el programa "Mais Médicos" durante el Gobierno de Dilma Roussef en Brasil. En el juicio que sigue en curso, Molina Leza -como responsable de contratar a los médicos cubanos- es acusado de explotación laboral, tráfico de personas e irregularidades en los pagos que el gobierno brasileño hizo por los servicios de los médicos cubanos; también se acusa a la misma OPS por haber fungido como intermediaria de la operación e incluso recibir parte de los fondos que debieron ser para los profesionales cubanos. Es claro que el Gobierno mexicano rescató a Molina Leza al nombrarlo coordinador de Análisis Estratégico y Evaluación del Insabi.

En junio la columnista Mary Anastasia O´Grady en un artículo en The Wall Street Journal rescató lo anterior y destacó el riesgo de que la candidata mexicana ganara y la relevancia de que Estados Unidos impidiera la arremetida cubana para controlar la OPS, organismo con sede en Washington, D.C. Recordemos que la OPS funciona como agencia especializada en salud del Sistema Interamericano pero también como oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Por la misma razón que China quiere el control de la OMS, como poderoso vehículo de propaganda, Cuba trabaja por obtener el control de OPS”, advirtió la columnista de WSJ.

Canadá se alió a Estados Unidos en este proceso. Pero a México no le importó no tener el respaldo de sus socios de Norteamérica. Gasman se sentía segura con el apoyo de la Presidencia de la República Mexicana. Nos enteramos que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, es muy cercana a Molina Leza -no por nada es también asesor presidencial-, y dio absoluto respaldo a Nadine Gasman.

Gasman estuvo también acompañada del subsecretario Hugo López-Gatell, quien le metió más fuerza por ahí de agosto, cuando amagó con demandar a la ONU por las fallas en el mecanismo de entrega de vacunas Covax. Fue una estrategia que le valió entonces el apoyo de otras naciones con el mismo reclamo. En ese momento se decía que en el camino rumbo a la OPS la mexicana era favorita junto con el brasileño Jarbas Barbosa, subdirector de OPS, que al final fue el ganador.

Los de la 4T se sentían muy seguros. De ahí que el día de las elecciones el subsecretario no podía creer que su candidata hubiera perdido y se sacó de la manga la consabida consigna de voto por voto generando risas y críticas en redes sociales. De nada le sirvió pues EUA y Canadá ya lo habían evidenciado: difundieron material donde se retrata la negligencia de López-Gatell respecto a la estrategia de contención de la pandemia, incluyendo el reciente artículo de la revista científica británica The Lancet con el cuadro donde México destaca como el país con más muertes por millón de habitantes por Covid-19 en todo el mundo.

Descafeinada la Convención Canifarma

Pues que la Convención de Canifarma realizada la semana pasada en Puerto Vallarta, pasó sin pena ni gloria y estuvo más bien descafeinada. Tras dos años de convenciones virtuales, esta vez ya volvió a ser presencial pero el nivel de asistentes dejó que desear. Como que hay por ahí una falta de liderazgo pues no se vieron ni las cabezas de laboratorios nacionales ni los directores generales de trasnacionales. También brillaron por su ausencia representantes del gobierno que siguen evidenciando una absoluta falta de interés en el sector salud. No mostró interés ni la Secretaría de Economía que recién incluyó a la farmacéutica como uno de los 5 sectores estratégicos en su Política Industrial; Tatiana Clouthier al menos hubiera enviado un videíto. El gobernador Enrique Alfaro andaba por Europa y lo representó su secretario de Salud, Fernando Petersen. El que estuvo muy entusiasta fue el presidente de Concamin, José Abugaber.

Foro de Infecciones intrahospitalarias

El 6 y 13 de octubre tendrá lugar la segunda edición del foro en línea sobre infecciones intrahospitalarias: Infecciones en la Atención Médica: Desafíos Postpandemia, donde expertos de primer nivel expondrán sobre este problema que con la crisis sanitaria de Covid19 se ha exacerbado. El temor de ir a los hospitales por miedo al contagio sigue latente, y no es para menos. La propia OMS este año en mayo hizo un llamado a conformar planes de prevención y control de infecciones propagadas en los establecimientos médicos.

Premios Rosenkranz a la Investigación Médica

Muy loable que Roche y Funsalud sostengan el Premio a la Investigación Médica Dr Jorge Rosenkranz porque es de los pocos que quedan de impulso a la ciencia. Este año los galardonados fueron: la Dra. Sandra Lorena Romero Córdoba, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien ganó en la categoría básica por su trabajo “Caracterización multi-ómica del cáncer de mama en mujeres hispano-mexicanas”; en la categoría clínica, el Dr. José Manuel Arreola Guerra, jefe de investigación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, por su trabajo “Caracterización histológica y factores de riesgo de albuminaria persistente en adolescentes en una región de alta prevalencia de insuficiencia renal terminal de origen desconocido”; y biotecnología, el Dr. Jonathan Javier Magaña Aguirre, Investigador del Instituto Nacional de Rehabilitación, por su trabajo “Diseño y evaluación de un sistema nanoacarreador farmacológico para el tratamiento de la neurodegeneración en la ataxia espinocerebelosa”.