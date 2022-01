Durante cuatro décadas, los principales economistas han cerrado la puerta a la idea de que el gobierno de EU podría intervenir para controlar los precios de ciertos bienes. Pero esta mentalidad reaccionaria no tiene una base sólida, y el episodio inflacionario de hoy debería ser una ocasión para reconsiderar la cuestión.

AUSTIN – Con un solo comentario en The Guardian (y una ayuda no intencionada del columnista del New York Times Paul Krugman), la economista Isabella Weber de la Universidad de Massachusetts inyectó un pensamiento claro en un debate que había sido suprimido durante 40 años. En concreto, ha adelantado la idea de que el aumento de los precios exige una política de precios. Imagínese eso.

El último vestigio de una política de precios sistemática en Estados Unidos, el Consejo de Estabilidad de Precios y Salarios de la Casa Blanca, fue abolido el 29 de enero de 1981, una semana después de que Ronald Reagan asumiera el cargo. Eso puso fin a una serie de políticas que habían comenzado en abril de 1941, con la creación de la Oficina de Administración de Precios y Suministro Civil de Franklin D. Roosevelt, siete meses antes del ataque japonés a Pearl Harbor.

Las políticas de precios de Estados Unidos adoptaron diversas formas durante las siguientes cuatro décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los controles selectivos de precios dieron paso rápidamente a una “regulación general de precios máximos” (con excepciones), seguida de una congelación total con la “orden de mantener la línea” de abril de 1943.

En 1946 se derogaron los controles de precios (a pesar de las objeciones de Paul Samuelson y otros economistas destacados), solo para ser restablecidos en 1950 para la Guerra de Corea y derogados nuevamente en 1953. En la década de 1960, las administraciones de Kennedy y Johnson instituyeron "guías" de precios que fueron violados por US Steel, provocando un enfrentamiento épico. En la década siguiente, Richard Nixon impuso congelamientos de precios en 1971 y 1973, con políticas más flexibles, llamadas “etapas” a partir de entonces.

Las políticas federales de precios durante este período tenían un doble propósito: manejar emergencias como la guerra (o, en el cínico caso de 1971, la reelección de Nixon) y coordinar las expectativas clave de precios y salarios en tiempos de paz, para que la economía alcanzara el pleno empleo. con salarios reales (ajustados a la inflación) que igualan las ganancias de productividad. Como muestra el historial de crecimiento, creación de empleo y productividad de la posguerra de Estados Unidos, estas políticas fueron altamente efectivas, razón por la cual los principales economistas las consideraron indispensables.

El argumento para eliminar las políticas de precios fue defendido en gran medida por grupos de presión empresariales que se oponían a los controles porque interferían con las ganancias y el ejercicio del poder de mercado. Los economistas de derecha, principalmente Milton Friedman y Friedrich von Hayek, dieron a los cabilderos un visto bueno académico, conjurando visiones de empresas "perfectamente competitivas" cuyos precios se ajustaban libremente para mantener la economía en equilibrio perpetuo con pleno empleo.

Los economistas con tales fantasías no ocuparon posiciones de poder público antes de 1981. Pero en la década de 1970, las condiciones prácticas para mantener una política de precios exitosa comenzaron a erosionarse. Los problemas se multiplicaron con el colapso de la gestión del tipo de cambio internacional en 1971, la pérdida de control sobre los precios del petróleo en 1973 y el surgimiento de competidores industriales extranjeros (primero Alemania y Japón, luego México y Corea del Sur).

Las relaciones con los trabajadores organizados comenzaron a ir de mal en peor con Jimmy Carter, quien también nombró a Paul Volcker para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero aún en 1980 Carter impuso controles crediticios, una medida que ganó elogios del público pero que posiblemente también le costó su reelección, porque la economía entró en una breve recesión.

Reagan y Volcker tuvieron éxito contra la inflación donde Carter había fracasado, porque estaban dispuestos a pagar un precio enorme: un desempleo superior al 10% en 1982, una crisis de deuda global que casi derribó a los bancos más grandes de Estados Unidos y una desindustrialización generalizada, particularmente en el medio oeste. Una nueva corriente económica principal defendió todo esto, proclamando falsamente que las políticas de precios siempre habían fracasado. La era de TINA (“no hay alternativa”) había comenzado.

Las políticas de la era Reagan también allanaron el camino para el ascenso de China. Como muestra el trabajo académico de Weber, la estrategia económica de China en la década de 1980 se basó en controles de precios con ajustes lentos, similar a las políticas estadounidenses de la década de 1940. Luego, en la década de 1990, cuando la economía de Rusia colapsó luego de la liberalización de precios del "Big Bang", China continuó su camino gradual, permitiendo que su industria madurara mientras la de Estados Unidos declinaba.

Ahora habitamos el mundo que crearon Reagan, Volcker y China. Durante muchos años, la inflación se mantuvo baja porque los salarios estaban estancados y los bienes importados de China eran baratos (al igual que la energía y las materias primas, debido a la fortaleza del dólar y al auge de la energía de esquisto, muy posterior). Pero la pandemia de Covid-19 perturbó este mundo, propiciando un impacto en el precio del petróleo, escasez de automóviles y algunos otros bienes. De ahí viene la actual “inflación” estadounidense.

Los precios estratégicos de hoy incluyen el petróleo. Si bien los precios del petróleo ya se están viendo afectados por las ventas de la Reserva Estratégica de Petróleo de EU, esta medida es temporal. La política energética y la fijación de precios serán un gran desafío en el futuro, porque todo el sistema debe transformarse para mitigar el cambio climático.

Luego está la atención médica, específicamente los precios altísimos de los medicamentos. Una agencia de compras públicas ayudaría aquí; pero Medicare para Todos, con controles de precios explícitos, sería aún mejor. Una agencia pública con autoridad discrecional también podría frenar el aumento de los precios de la cadena de suministro, al detener el aumento oportunista de precios, que puede empeorar una situación mala.

Finalmente, está el sector servicios. Los salarios aquí deben aumentar como una cuestión de justicia, y aunque tales aumentos pueden aparecer en las medidas de inflación, el efecto será modesto. Las quejas más fuertes provendrán de aquellos a quienes les gusta que sus servicios sean baratos a expensas de salarios decentes para las personas que los brindan.

Si se pueden resolver los problemas de la cadena de suministro, la inflación actual probablemente disminuirá a principios de este verano, cuando los aumentos en los precios del petróleo y los automóviles usados del año pasado finalmente desaparezcan de las cifras de 12 meses. Pero si la inflación persiste, el gobierno debería intervenir para administrar los precios estratégicos. De lo contrario, la siguiente mejor opción es no hacer nada, declarando firmemente que las palancas políticas se utilizarán para defender el pleno empleo sobre la estabilidad de precios, como especifica la ley estadounidense.

La peor opción es dejar el problema en manos de la Reserva Federal, que aumentará las tasas de interés y combatirá la inflación permitiendo que los estadounidenses sean estafados en sus préstamos estudiantiles, alquileres, hipotecas y deudas de atención médica y, en última instancia, expulsándolos del trabajo. Eso es lo que defienden los principales economistas de hoy, atrapados como están en la mentalidad reaccionaria que ha prevalecido durante 40 años.

El autor

James K. Galbraith, catedrático de Relaciones Gubernamentales/Empresariales de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin, fue director ejecutivo del Comité Económico Conjunto del Congreso.

