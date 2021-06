¿Por qué el titular de Cofepris, Alejandro Svarch, no ha aceptado subir el switch de la planta de oncológicos de Pisa en Coyoacán aun cuando técnica y jurídicamente no hay razón para que siga cerrada?

A José Novelo, el anterior titular, no le interesó entender sobre regulación sanitaria ni su rol estratégico en la proveeduría de insumos fundamentales; y en 2019 decidió cerrar la planta de Pisa debido a una falta administrativa impulsando el estigma contra una empresa mexicana, alineado convenientemente con el discurso presidencial. Pero el mismo Novelo no dimensionó entonces el daño, pues creía -y lo dijo ante el Congreso- que rápidamente saldrían otras farmacéuticas mexicanas a sustituir a Pisa y producir esos oncológicos. Evidentemente no fue así, pero eso no importó aun cuando llegó la pandemia y causó carencia mundial de fármacos.

Si el regulador sanitario metiera manos para arreglar el asunto acabaría de una vez por todas con la persistente carencia de decenas de oncológicos. Otra historia sería si se le permitiera a Laboratorios Pisa demostrar que ya no hay peligro y, en lugar de atacarla, mejor ayudarla a agilizar el reabastecimiento de al menos 23 fármacos oncológicos para pacientes mexicanos como lo vino haciendo por años.

Y si el argumento de la 4T es combatir la corrupción en Pisa, pues también habría solución: poner lupa en cada una de sus operaciones y vigilar cada uno de sus pasos.

Pero tal parece que es muy difícil generar esa disposición, aun cuando ya vieron la dificultad de adquirir fármacos en el mundo en plena pandemia. Increíble que para las autoridades de Salud sea más importante ir contra el monopolio de Pisa, aun cuando ello implique dejar desprotegidos a miles de pacientes con cáncer.

Atar de manos a Pisa fue la orden presidencial, y las decisiones de AMLO son incuestionables e inamovibles -aunque vayan contra sí mismo.

El mismo organismo UNOPS pidió reconsiderar y comprarle a Pisa porque no sólo fue el que ofreció mejores precios y condiciones de decenas de genéricos, sino porque no vio elementos contundentes sobre las acusaciones de corrupción -la empresa obtuvo un amparo que detuvo la inhabilitación ordenada por la Función Publica- pero UNOPS no encontró modo de hacer entrar en razón a los decisores de la 4T.

El subsecretario Hugo López-Gatell hizo en abril un parangón de esto: están decididos a seguirle cambiando las llantas al auto aun estando encendido, es decir, cueste lo que cueste acabarán con el monopolio de Pisa, sin importar que en el camino dejen morir a muchos pacientes.

Lo que no alcanza a ver esta administración, como lo ha repetido Rafael Gual, director general de Canifarma, es que México pierde la oportunidad de aprovechar que en su territorio tiene una planta productiva de fármacos que ya quisieran otros países de similar desarrollo, y que en lugar de pisotearla podrían aprovecharla en favor de los pacientes que deberían ser los más importantes.

A Pisa no la van a desaparecer. Su director Oscar Osorio la ha llevado a alcanzar tales escalas de producción y eficiencia que hoy es la principal fabricante de medicamentos de América Latina. Si Pisa cierra definitivamente su planta en Ciudad de México, que era la más grande productora de oncológicos, no será más que un rasguño, pues para Pisa no es el principal de sus negocios que están ya muy diversificados. Pero, aparte, ya está por terminar su nueva planta en Guadalajara, tres veces más grande que la de CDMX, y con capacidad no sólo para cubrir el mercado mexicano, sino con miras a exportar a América Latina y Estados Unidos.

A menos que la 4T quiera impedir también que la farmacéutica mexicana siga generando divisas vendiendo medicamentos a otros países...

Insabi arranca ahora compra acelerada de equipo médico

Este fin de semana se supo que la gente de Juan Ferrer, en el Insabi, también le quitó a la UNOPS las compras de material de curación, equipo y dispositivos médicos.

El Instituto de Salud para el Bienestar lanzó el sábado por Compranet una convocatoria con el ya característico estilo de esta 4T: de pisa y corre y pidiendo con urgencia cotizaciones y propuestas a proveedores entre 29 de junio y 2 de julio.

Su listado incluye 984 claves que abarcan una demanda agregada de 692.5 millones de unidades, y entre las instituciones participantes están IMSS, ISSSTE, Insabi, Secretaría de Salud, Semar, Sedena, la red de CCINSHAE y penitenciarías (OADPRS).

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), que preside Alejandro Paolini, la compra consolidada abarca aparte de material de curación e insumos de diagnóstico, equipos médicos. Y con todo, faltan muchísimas claves todavía de Dispositivos Médicos que históricamente se compraban en México.

El Legislativo no cumplió y la Corte podrá despenalizar cannabis

Este lunes 27 de junio se espera que en la Suprema Corte se proponga ya y de una vez por todas la despenalización de la mariguana en todos sus usos, incluido el consumo adulto, una vez que el Legislativo agotó todos los plazos dados por el Poder Judicial y no logró sacar la legislación que sí empezó pero dejó a medias.

Se espera que la ministra Norma Lucía Piña presente un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad para que cualquier ciudadano en México pueda consumir cannabis de manera legal. Todo está en que lo apoyen al menos 8 ministros y, si es así, se eliminará en automático la política prohibicionista en torno a la mariguana que nos rige desde el siglo pasado.

54 millones de dólares comprará México de oncológicos a Corea

Gran celebración tuvo la semana pasada la empresa coreana Korea United Pharm Inc que vio recuperar el precio de sus acciones en casi 5% en la bolsa de ese país, gracias a la venta que hará de fármacos oncológicos al Gobierno mexicano.

Conforme información publicada en medios de ese país, dicha compañía ganó un acuerdo para suministrar a México medicamentos contra el cáncer por valor de 54 millones de dólares de aquí al 2024. Se dijo que un primer lote se entregará este año y será por valor de 14.04 millones de dólares.

La venta fue concretada a través de un contrato con una compañía con base en Panamá llamada Medimex, y se dijo que se suministrarán 16 tipos de oncológicos a siete instituciones mexicanas incluidos INSABI e IMSS.

A diferencia de las empresas mexicanas que carecen de respaldo del gobierno nacional, la coreana que consiguió la venta, tuvo el apoyo de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea (KOTRA) que vio la gran oportunidad de expandirse hacia la región latinoamericana desde marzo cuando los visitaron representantes del gobierno mexicano.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Twitter: @maribelrcoronel