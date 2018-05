Hay una cierta ansiedad de parte del candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, por mejorar sus cifras en las encuestas que muestran que continúa en segundo lugar, sin poder acercarse al puntero candidato de Morena.

Quizá esa es la razón por la cual ayer, en un foro educativo al cual acudieron casi todos los aspirantes a la Presidencia, hizo el intento de acercarse a las posiciones que en materia educativa sostiene el candidato de Morena

Dijo Anaya que él también considera que los términos de la Reforma Educativa son los que siembran la inquietud en el magisterio. Sólo faltaría que, en el colmo del oportunismo justificara las acciones de la CNTE.

Comisiones de la Verdad, falsa salida

Dos de los candidatos presidenciales que acudieron al evento al cual convocaron las organizaciones de víctimas del delito y de personas desaparecidas se mostraron dispuesta a crear ¨comisiones de la verdad¨, dizque para investigar las violaciones a los derechos humanos.

El hecho es que la abrumadora mayoría de las víctimas y desaparecidos lo han sido por las acciones de las bandas del crimen organizado, a las cuales combate el Estado Mexicano hace una década.

Es demagogia lo de las ¨comisiones de la verdad¨, pues el apoyar su creación es sólo un ejercicio de oportunismo y demagogia, pues es sabido que éstas ¨comisiones¨ se crean por avidez de venganza, no de justicia.

¿Cambiarán las prioridades del PRI?

Hasta que se vea la próxima semana la operación a ras de tierra de las organizaciones del PRI se sabrá si el nuevo dirigente nacional, el guerrerense René Juárez Cisneros, ha conseguido que las prioridades el equipo compacto de campaña hayan cambiado.

Mucho habrán de batallar para restañar no sólo heridas, sino para reconciliar a quienes, por una u otra razón, hasta hoy han sido groseramente marginados de los procesos de decisiones de la campaña.

Pero, sobre todo, tendrán que decidir cuáles son las prioridades de todo el equipo. Y, quizá convencer a los del primer círculo del candidato que la prioridad, antes que cualquiera otra cosa, es ganar la elección.

NOTAS EN REMOLINO

No se le puede regatear al candidato presidencial del PRI José Antonio Meade que tiene coraje, pues al acudir al evento de las organizaciones de víctimas, enfrentó fuertes críticas, como ninguno otro… Por cierto, quizá el candidato presidencial de Morena habrá en el futuro de aclarar su posición sobre la ley de seguridad interior, pues ayer, al preguntarle si la respaldaba o no, respondió que ¨ni sí, ni no¨… Por cierto, pocos han sido tan claridosos como la candidata presidencial independiente Margarita Zavala, quien explicó que la abrumadora mayoría de las víctimas de delitos lo fueron por acciones de las bandas criminales… Ayer entregó el Presidente Enrique Peña Nieto premios del sector agropecuario. Quizá tuvo oportunidad de preguntarle al presidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega, porque no firmó el desplegado de las organizaciones empresariales… Quién salió casi flotando sobre nubes no precisamente angelicales fue el padre Alejandro Solalinde, luego de escuchar al candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador que lo proponía para encabezar la CNDN. Ah, la condición humana…