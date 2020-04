El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “lo que se sabe de México en el extranjero es que estamos domando la pandemia”.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios en el extranjero no han sido muy amables con Andrés Manuel.

Algunos ejemplos:

“El presidente mexicano ha adoptado una actitud irresponsable y descaradamente peligrosa hacia el coronavirus”. —The Brookings Institution, marzo 30.

“Durante semanas, el presidente López Obrador ignoró alegremente las lecciones provenientes de Italia, España y otros lugares (...) Cuando el gobierno federal finalmente anunció medidas de distanciamiento social para comenzar el 23 de marzo, el presidente no fue quien dio la cara a la nación. Más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, no el presidente, declaró una emergencia nacional”. —Council of Foreign Relations, abril 7.

“El presidente mexicano ha sido criticado en su país y en el extranjero por su enfoque despectivo al incendio global de coronavirus, que ahora se está extendiendo en su país”. —The Wall Street Journal, marzo 29.

“Al igual que la de Estados Unidos, la respuesta de México al Covid-19 ha sido criticada. Los funcionarios de salud retrasaron la suspensión de eventos masivos y actividades no esenciales. Las pruebas tampoco se han generalizado y, en cambio, la Secretaría de Salud ha dependido de modelos estadísticos para dirigir su respuesta (a la pandemia)”. —USA Today, abril 14.

“... Están los populistas democráticos, como (...) el mexicano Andrés Manuel López Obrador. La respuesta de estos líderes a la propagación del nuevo coronavirus ha sido arrojar información errónea, minimizar la amenaza y esquivar la responsabilidad”. —diario The Washington Post, de Washington DC, abril 1.

“Una crisis económica es un mal momento para la austeridad. Gobiernos y expertos en políticas públicas a ambos lados del Atlántico coinciden en que, para contrarrestar la baja en productividad y consumo, los gobiernos deben impulsar el gasto público con medidas contracíclicas (...) López Obrador, sin embargo, anunció que aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa”. —El País, Madrid, abril 25.

“Crecen los casos de Covid-19 en México a pesar de las declaraciones del presidente. Según él, la pandemia ya ha sido controlada en el país. Sin embargo, cifras oficiales anuncian 15,000 contagios confirmados, aclarando que la cifra real podría incluso alcanzar los 100,000 infectados”. —Telemundo, abril 27.

Entre el 18 y el 30 de marzo el DFRLab del Consejo del Atlántico analizó 9,800 titulares de artículos publicados por casi 2,150 medios de comunicación, 1,210 en inglés y 8,590 en español.

La mayoría de los titulares en inglés o español destacaron la respuesta inadecuada de López Obrador al brote de coronavirus: “En medio de la creciente amenaza del coronavirus, el presidente de México dice que está confiando en sus amuletos de la buena suerte”; “El presidente escéptico del coronavirus está creando las condiciones para una crisis de salud”; “Consejo del presidente de México sobre el coronavirus: ‘Vive la vida como siempre’”; y “México, el coronavirus y el presidente dando abrazos”.

En el extranjero tienen otros datos sobre cómo ha enfrentado la pandemia el gobierno de la 4T.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy