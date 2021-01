Para seguir los pasos de los futbolistas Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, y Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, ahora serán nueve deportistas, entre ellos tres luchadores, los que presentarán sus candidaturas para diferentes cargos y por diversos partidos, en las próximas elecciones del 6 de junio.

Cuando uno lee ciertos nombres del elenco de postulados piensa que se trata de alguna broma como la que ocurrió, toda proporción guardada y con todo respeto para los nominados, en el municipio de Xalapa, Veracruz, donde un grupo de ciudadanos, con sentido del humor, lanzó como candidato a la alcaldía a un gato llamado Morris. Le llamaron el candi-gato. Tenía su lema: “Para acabar con los ratones nada mejor que un gato”. Morris obtuvo 600 votos.

Esta vez son los deportistas y luchadores –deportistas con alto grado de histrionismo– a los que los partidos políticos han elegido como candidatos a un cargo de elección popular, al que difícilmente accederán, pero gracias a su innegable popularidad van a proporcionarles a sus partidos una buena cantidad de votos para seguir gozando de su registro y, por ende, de las prerrogativas económicas que nuestra dispendiosa ley electoral les otorga.

De los nueve, en mi opinión hay uno que puede ganar y cumplir dignamente con el cargo, él es el entrenador futbolístico de paso veloz por varios equipos, José Luis Sánchez Solá, “El Chelis”. Mi afirmación la baso en que, sabedor de sus limitaciones, aspira a un cargo que si bien no es de poca monta (diputado local), él bien puede desempeñar porque es articulado en su lenguaje y tiene sentido común. Además, es candidato por Morena. Me atrevo a decir que Sánchez Solá por primera vez, en mucho tiempo, durará tres años en un trabajo.

Otro que aspira a una diputación local es el carismático exfutbolista, Francisco “El Abuelo” Cruz, quien aceptó la invitación del Partido Encuentro Solidario (PES) para que le absorban su popularidad, que no es poca, convertida en votos. También se alista para competir, por el mismo PES, pero como legislador federal, el también exfutbolista, Adolfo “El Bofo” Bautista. Asimismo, el olímpico yucateco Rommel Pacheco también anhela una diputación federal. Como Rommel es especialista en clavados fue muy peleado por el PRI y por el PAN; finalmente se quedó en el blanquiazul.

Adolfo Ríos, quien fuera portero de los Pumas, Veracruz, Necaxa, América y de la Selección Mexicana, es un tipo decente al que el partido Movimiento Ciudadano ha postulado como candidato a la presidencia municipal de Querétaro; responsabilidad que rebasa los 2.44 m. por 7.32 m. que mide una portería profesional.

Sólo una mujer hay entre los nueve, representa al nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP), se trata de Mariana “La Barbie” Juárez, la boxeadora mexicana más popular, candidateada para diputada federal por si Fernández Noroña es reelegido, y hace una alusión machista, se aviente un tiro con la Barbie.

Urgido de fama, el partido Redes Sociales Progresistas recurrió a la gran popularidad de la que gozan los luchadores para impulsar a tres de ellos a las Alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, ellos son, respectivamente, El Tinieblas, Carístico (antes Místico) y Blue Demon Jr. Con ellos surgirá un problema: nadie puede aparecer en las boletas con un apodo. Por ley tendrán que revelar… ¡su identidad secreta! (Me imagino que eso vale una lana, ¿no?).

Supongamos que uno de ellos gane. Me imagino a un ciudadano en la alcaldía: Señorita, necesito hablar con el Alcalde Blue Demon. Lo siento, no lo puede recibir porque está sin máscara. ¿Cómo le hago para verlo? El viernes lucha en la Arena México. Inclusive puede darse el caso que el alcalde tenga un suplente para que en situaciones de cansancio, estrés o abulia lo pueda suplir: Ponte la máscara y jálate a mi oficina, a todo lo que te pidan diles que no hay presupuesto.