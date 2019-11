A pesar de la salvaje brutalidad desplegada por los agresores de la familia Lebaron que asesinaron a tres mujeres y seis niños, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto aún a revisar su estrategia de seguridad.

Tanto el Jefe del Ejecutivo Federal como su gabinete de seguridad pretenden ignorar la difusión de la masacre en medios internacionales, los cuales clasifican como norteamericanos a las nueve víctimas.

Pretenden ignorar que en Estados Unidos viven tiempos políticamente delicados y el eventual impacto del caso Lebaron en la relación bilateral, tan expuesta al oportunismo político electoral de Washington.

¿Ajustará Pemex su plan de negocios?

Como parte de las conclusiones de la delegación del Fondo Monetario Internacional que, a finales del pasado septiembre revisaron el plan de negocios de Pemex, se incluye la propuesta de repasar el plan de negocios de la paraestatal petrolera.

Le proponen la venta de activos “no básicos” y promover planes creíbles para reducir los costos operativos y fortalecer la rentabilidad y, claro, mayor colaboración con empresas privadas.

En las circunstancias actuales es difícil cualquier reconsideración y, por ahora, menos dispuesto a aceptar la propuesta de objetivos fiscales “más ambiciosos”, como sería la generalización del cobro del IVA, aquel IVA “copeteado” que proponía Fox.

¿Una CNDH militante y activista?

Sabremos mañana si alguien de la terna para la CNDH negociada en la Junta de Coordinación Política del Senado alcanza, en una tercera votación, la mayoría calificada que exige la ley. Y sabremos si se mantiene el respeto a la Comisión.

Una realidad innegable es la pretensión de transformar a la CNDH en un organismo no sólo activista, sino que sea encabezado por una persona que sea activista y militante política, con toda la distorsión que eso significa.

Como se ha dicho en este espacio, no se duda de la simple honradez de quienes integran la terna, la duda es de su honestidad intelectual, pues sin ella la autonomía de la CNDH desaparecería en favor de los más radicales prejuicios ideológicos y políticos.

NOTAS EN REMOLINO

Ningún partido de oposición se dará un tiro en el pie. Y Morena no puede lograr la mayoría calificada entre los diputados para quitarle a los partidos el 50 por ciento de prerrogativas... Aunque la en la SEP y San Lázaro aplican la “técnica Salinas” de “ni los veo, ni los oigo”, valdría atender los reclamos porque al eliminar la “Prepa en Línea” también se cancela el futuro de docenas de miles de jovencitos. Un crimen social... Asaltaron una plataforma petrolera marina. ¿Y si, como hace casi un siglo ponemos escolta militar en cada una?... Se aprobó en la Cámara de Diputados la revocación de mandato. Se proclamará ley en el Diario Oficial de la Federación... La que no pasó en el Senado fue la legalización de “autos chocolate” ... La Suprema Corte de Justicia dictaminó que en los casos de legítima defensa es el Ministerio Público quien debe probar que hubo dolo... Mañoso Movimiento Ciudadano, pedía al Tribunal Electoral declarara inconstitucional la Ley Bonilla. Le dijeron no, esa es facultad de la Corte...