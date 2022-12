Dará explicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa) explicar el incremento de precios en productos como refrescos, pastelillos y botanas que se comercializan en su cadena de tiendas de conveniencia Oxxo.

El mandatario dijo que en los establecimientos de Femsa fue donde más subieron los precios de alimentos y bebidas en las últimas semanas, aunque no presentó las cifras que sustenten su afirmación.

“Es donde más subieron los precios de los refrescos. . . productos chatarra, ahí subieron los precios muchísimo; toda esa cadena de Oxxo ojalá explique por qué subió tanto la Coca-Cola, el Gansito, las papas”, dijo López Obrador, en su reunión con medios del 23 de diciembre.

López Obrador agregó que algunas empresas refresqueras, sin mencionar a ninguna por su nombre, están aprovechando el clima de inflación para subir los precios de sus productos.

Grupo AeroMéxico, la línea aérea insignia del país, recibió de la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, la autorización al acuerdo final para concluir su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que inició hace más de dos años.

La aerolínea, con sede en Ciudad de México, obtuvo la aprobación judicial para salir de la Ley de Quiebras en enero de este año, pero debía cumplir con ciertos procesos, los cuales concluyeron ayer.

La compañía entró en reestructura bajo el llamado Chapter 11 a mediados de 2020, debido a las afectaciones que ocasionó la pandemia de Covid-19 en su negocio. El proceso, que duró más de 18 meses, le permitió mantenerse operativa durante la crisis que generó la pandemia, negociar su deuda e incluso contemplar inversiones de cinco mil millones de dólares los próximos cinco años, recursos que entre otras cosas le permitirán mejorar su flota.

En noviembre de este año la aerolínea anunció que concluyó la oferta pública de adquisición de las acciones en manos de accionistas minoritarios, como parte del proceso para abandonar el mercado de valores y convertirse en una empresa privada.

Meta Platforms Inc, propietaria de Facebook, acordó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusa al gigante de las redes sociales de permitir a terceros, entre ellos Cambridge Analytica, acceder a la información personal de los usuarios.

El acuerdo propuesto, que se divulgó en una presentación judicial a última hora del jueves, resolvería una larga demanda impulsada por revelaciones que mostraron en 2018 que Facebook había permitido a la consultora política británica Cambridge Analytica acceder a datos de hasta 87 millones de usuarios.

Meta no admitió haber cometido ningún delito como parte del acuerdo, que está sujeto a la aprobación de un juez federal de San Francisco. La empresa dijo en un comunicado que llegar a un acuerdo era lo mejor para su "comunidad y accionistas".

Cambridge Analytica, ahora desaparecida, trabajó para la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en 2016, y obtuvo acceso a la información personal de millones de cuentas de Facebook con el propósito de crear perfiles de votantes y segmentar a los votantes.

Elon Musk se comprometió a pausar la venta de acciones de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos que dirige y controla. Agregó que la decisión sobre la recompra de acciones de esa empresa podría verse influenciada por la posible recesión económica. Ambos comentarios se dan a medida que el empresario intenta aliviar las preocupaciones que ha generado su compra de la red social Twitter sobre Tesla.

Musk dijo que no vendería ninguna acción de Tesla durante un mínimo de 18 a 24 meses, en una llamada de Twitter Spaces el jueves. El director ejecutivo del fabricante automotriz liquidó hasta ahora más de 39,000 millones de dólares en acciones de la compañía, desde que éstas alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2021.

“Ciertamente tienen mi compromiso de que no venderé acciones hasta, no sé, probablemente dentro de dos años. Definitivamente no el próximo año, bajo ninguna circunstancia, y probablemente tampoco el año siguiente”, dijo Musk.