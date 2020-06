"Deniability", posibilidad de negación o negación plausible, en la jerga política sajona significa no darle detalles al Jefe del Estado de acciones que emprenden sus subordinados o partidarios.

A pesar de especulaciones, no sabemos quiénes organizaron la violencia callejera en Guadalajara y CDMX, sí sabemos que, sin mentir, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido la usan para intentar distraernos de las crisis.

El temor a las repercusiones electorales por las crisis sanitaria y económica explica la agresividad del discurso del Gobierno y su partido y las maniqueas descalificaciones que, por ahora, desplazaron la atención pública al conflicto político.

Sensata advertencia desde el pasado

No hay que irse hasta el siglo 19 para encontrar ejemplos edificantes para los gobernantes. Así lo demostró el expresidente Miguel de la Madrid, al hablar en el Campo Marte ante todos los gobernadores de la República.

En esa tradicional comida, don Miguel de la Madrid dio un sabio consejo: "Señores, el pasto está muy seco, deben cuidar mucho a sus policías, porque cualquier error, cualquier abuso, puede provocar un incendio".

Algunos y algunas dirán que eso pasó hace 38 años, que son otros tiempos, que todo ha cambiado. Creo, sin embargo, que, sin importar su filiación política, los mandatarios más sensatos intentarán seguir el consejo.

INE: cubre omisiones del Congreso

Han estado las mayorías del Senado y la Cámara de Diputados tan ocupadas en atender las prioridades el Gobierno de la República que han descuidado sus pendientes, aún aquellos que involucran sus intereses.

Aunque ya es constitucional la reelección de los senadores y diputados, olvidaron que, sobre todo a los segundos debió urgirles discutir y aprobar la ley reglamentaria que fije normas para esa reelección.

Ya no hay tiempo para aprobar esa reglamentación y, como siempre, será el INE quien tendrá que improvisar lineamientos para los diputados que los partidos decidan busquen su reelección el año próximo. Y, descarados, le reclamarán al INE.

Notas en remolino

En la gira del fin de semana por las obras del sector petrolero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya fijó un horizonte para ver los resultados de la política energética sexenal. Dijo que para el año 2023 México ya no importará gasolina, porque la que necesitemos se producirá en las refinerías nacionales, incluida Dos Bocas. Vaya reto... Es posible que tenga razón el gobernador queretano Francisco Domínguez, quien según el diario "Plaza de Armas", dijo que "debemos aprender a vivir con el virus, porque no nos podemos quedar encerrados toda la vida"... Dijo el titular de Semarnat, el científico Víctor Toledo que no habrá política agroindustrial, sino política agroecológica. Ya sabe usted, la primera es asquerosamente neoliberal... Cada día nos hacen más bolas. El pasado sábado en la conferencia del doctor Hugo López-Gatell dieron larguísima explicación de los cubre bocas, tanto duró, que quien esto escribe pensó que tenía razón aquel que dijo "la ciencia es sólo una serie de educadas conjeturas". O sea, no entendí... Por cierto, ojalá, ya que las autoridades sanitarias nos advierten que llegó la temporada del dengue, hayan conseguido anticipadamente el dinero para las nebulizaciones que eliminan al mosquito...