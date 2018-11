El inminente gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca fortalecer la relación entre México y China.

El país del sol naciente es parte fundamental en la estrategia de diversificación económica que ha trazado el presidente electo de México.

El contacto lo está haciendo el futuro secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Ebrard Casaubon.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México está de gira en China.

Ebrard recibió la encomienda del presidente electo para fortalecer la presencia de México en el mundo, y en esa ruta sostuvo una reunión con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, a quien le transmitió el interés de López Obrador para abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

Wang Yi le extendió a Marcelo Ebrard la invitación para que México participe en la iniciativa Belt and Road (también conocida como la iniciativa del cinturón y ruta de la seda) que está considerada como el proyecto económico más importante y ambicioso que se ha planteado China en las últimas décadas.

En esta gira de trabajo, el próximo canciller mexicano está acompañado por la futura secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, quienes comparten la visión de que Asia es un objetivo prioritario en la estrategia de diversificación económica de nuestro país.

Escandón fue el único gobernador presente en la inauguración y exposición de la China International Import Expo.

Entre las actividades que Ebrard ha realizado en aquella nación destacan la asistencia a la inauguración de la China International Import Expo, en la que participó el presidente anfitrión, Xi Jinping; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; el director general de la Organización Mundial de Comercial (OMC), Roberto Azevedo, y 15 jefes de Estado que acudieron como invitados.

En esa exposición, visitó el stand de México, y posteriormente realizó un recorrido por el parque de la industria automotriz de Anting en el que se desarrollan los modelos chinos de autos eléctricos, y se prueban los vehículos autónomos.

Además, sostuvo una reunión con el gobernador de la provincia de Jiangsu, y está previsto que visite la zona económica de nuevo desarrollo de Kunshan y Jiangbei, consideradas Zonas Económicas de Desarrollo Especial.

Marcelo Ebrard está tendiendo puentes con China en una clara apuesta a la diversificación comercial de México.

Sin duda, la apuesta es correcta. Habrá que ver qué resultados se alcanzan en un contexto en el que EU, con Donald Trump, ha optado por una política contraria al libre comercio.

Y justamente cuando EU y China registran el primer capítulo de una peligrosa guerra comercial.

Equidad: telefónica

Ayer la Corte devolvió al Tribunal Colegiado el amparo en revisión interpuesto por Telefónica México —para buscar equidad en precios de espectro en comparación con la competencia—, para que analice una causal de improcedencia en el proyecto. No entró al fondo del asunto del amparo en la sesión.

Por su parte Telefónica, encabezada por Carlos Morales, aclaró tres puntos: 1.- Es un amparo que lleva casi tres años; la empresa ha buscado soluciones alternativas, sin éxito.

2.- Telefónica sólo busca equidad: pagar lo mismo por el espectro que pagan otros agentes del mercado y fomentar mejores condiciones para las inversiones móviles en México.

Y 3.- El proyecto de la SCJN no maneja ninguna cifra, el monto del que se ha hablado es desproporcionado y erróneo.

Pemex, entre los mejores

Una de las empresas que salieron mejor calificadas en el Índice de Integridad Corporativa 500 de este año 2018, elaborado por Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es Petróleos Mexicanos, que dirige Carlos Treviño. Pemex está entre las primeras 35 empresas —muchas de ellas globales con operaciones en México— con las mejores políticas de integridad corporativa, transparencia y anticorrupción. Ello en virtud del programa Compliance que Treviño ha impulsado. Es un código de ética y buenas prácticas corporativas, de observancia obligatoria para sus socios y proveedores. El que lo “aterrizó” es el director jurídico de la empresa, Jorge Kim Villatoro, quien ha impulsado sin tregua el cumplimiento de estas reglas. En el ranking de este año Pemex fue la entidad de gobierno mejor calificada con 82.4 puntos sobre 100; el dato destaca porque el primer lugar obtuvo 94.1 sobre 100.

ATISBOS

CONFIANZA.- En clara señal de confianza en México gigantes energéticos mundiales como la francesa Total y las japonesas Tokyo Gas Co y Mitsui & Co se sentaron a la mesa con IEnova, de Tania Ortiz y Sempra North American Infrastructure Group, que dirige Carlos Ruiz Sacristán, para firmar un acuerdo preliminar para un proyecto de licuefacción de gas natural en México. Este colocaría a México en el escaparate de la industria mundial del gas natural licuado. Se trata de un proyecto sólido, de largo plazo, generador de empleo y competitividad que seguramente no pasará inadvertido para las nuevas autoridades energéticas encabezadas por la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle.

NOMBRAMIENTOS.- La sofom regulada Proyectos Adamantine ratificó a Antonio Manuel Dávila Barberena como presidente del Consejo de Administración, mientras que Sergio Carrera Dávila y José Manuel Rendón Oberhauser fueron designados para integrar la Oficina de la Dirección General, es decir, codirigirán a esta firma que realiza importantes emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores y que administra más de 38,000 millones de pesos en activos hipotecarios, inmobiliarios y financieros en México y países del Caribe.

