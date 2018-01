Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia

Arthur C. Clarke

PRIORIDAD AL RIESGO: El riesgo es una condición permanente frente a cualquier decisión. Por ello, nuestro objetivo no es no tomarlo (“la peor decisión es no tomar decisiones”), sino identificarlos, conocerlos y finalmente controlarlos. En el ámbito de las inversiones, un elemento básico de control de riesgo es la diversificación. Esto es, evitar concentraciones excesivas en una emisora o en un sector. La “regla” sugiere no más de 10% del total de un portafolio accionario en una emisora y no menos de seis emisoras por portafolio. También es importante no realizar diversificaciones excesivas (portafolios con 20 emisoras). “Una diversificación excesiva es síntoma de desconocimiento” (Warren Buffett).

APARENTE CONCENTRACIÓN TECNOLÓGICA: Desde hace tiempo, en esta misma columna vengo compartiendo con usted, amable lector, comentarios e información de emisoras en EU que a través del Sistema Internacional de Cotizaciones permite su operación desde nuestro país, permitiendo diversificar portafolios de inversión bursátil. Varias emisoras con buenas perspectivas (reflejado en un favorable comportamiento histórico de precio) suceden en el llamado sector de Tecnología en donde el acrónimo FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) es cada vez más popular. La reflexión de la columna de esta semana tiene por objeto diferenciar lo que aparentaría ser una concentración en este sector al integrar distintas emisoras. Si bien están muy relacionadas con el uso de la tecnología, su naturaleza atiende más bien a otro tipo de sectores. Un ejemplo es Netflix, la empresa que ofrece películas y series por televisión. Aunque utiliza tecnología, su producto final la hace más cercana a un sector de Entretenimiento. Amazon, aunque utiliza una sofisticada plataforma tecnológica para su operación, su naturaleza apunta más al sector Comercio. Otra manera de explicar esta aparente concentración sería el calificar al sector Financiero también como Tecnológico al evidenciar que la tecnología está cada vez más presente en él.

SOBRE LAS TECNOLÓGICAS: la tabla siguiente recuerda las cinco empresas más grandes en las bolsas de EU por valor de capitalización (miles de millones de pesos) en el 2006 vs el 2017. Sólo Microsoft sobrevive a la estadística de hace casi 10 años. Insisto, el cambio demuestra la importante transformación de los patrones de consumo y el avance tecnológico.

El autor es DGA Análisis y Estrategia de Grupo Financiero Bx+.