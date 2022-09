Concentración de los mercados, ¿realmente ha aumentado?

Hay un discurso, que viene gestándose desde hace tiempo, respecto del incremento en la concentración de los mercados. Este planteamiento proviene de diversos estudios, realizados en los EUA y en algunos otros países desarrollados, y es la mayor justificación respecto de los nuevos poderes que se han otorgado a las agencias de competencia en esos territorios. El objetivo principal de las autoridades han sido las plataformas digitales, aunque el señalamiento de la existencia de menos competencia permea hacia prácticamente la totalidad de los sectores económicos.

El planteamiento oficial, al menos en los EUA, y manifestado por la Presidenta de la Comisión de Comercio Federal, es la existencia de un problema sistémico de concentración de mercado. El documento más citado para fundamentar esta postura es un informe realizado por el equipo de asesores de la administración del Presidente Obama, en el que se habla de un incremento moderado en la participación de mercado de las 50 empresas más grandes en un conjunto de industrias.

Pese a que la evidencia económica parece débil, curiosamente no ha habido un cuestionamiento sobre el rigor analítico de las comparaciones históricas en el grado de concentración. Sin embargo, recientemente un par de analistas de temas de competencia, Keith Klovers y Robert Kulick, publicaron un artículo en el que revisan la validez de la conjetura de las autoridades y concluyen con dos ideas fundamentales. La primera, es que la evidencia respecto de un incremento generalizado de la concentración de mercado es escasa. La segunda, es que en aquellos casos en que se identifica un aumento de la concentración, ello se debe a la adopción de definiciones de mercado relevante más estrechas que sobredimensionan las participaciones de mercado y reducen el número de competidores.

Los autores indican la existencia de evidencia, con base en el análisis de la información de los censos económicos de esa nación, entre 2002 y 2017, según los cuales, en el sector manufacturero, los índices de concentración industrial aumentaron hacia 2007 y a partir de entonces han disminuido. En el caso del índice de concentración Herfindahl-Hirschman, que es el más utilizado en política de competencia, hay una disminución clara.

La razón por la cual otros estudios han identificado un aumento en la concentración radica en la manera en que las autoridades de competencia han aplicado criterios cambiantes para definir los mercados relevantes. De acuerdo con otro estudio, elaborado por Christine Wilson y Keith Klovers, hay razones para sustentar que en la actualidad las autoridades de competencia y las cortes definen mercados relevantes más estrechos que antaño. Es decir, no necesariamente hay un cambio en la concentración de mercado; lo que hay es un cambio en la metodología de análisis, que produce definiciones de mercados más concentrados. Cabe señalar que Christine Wilson se desempeña como Comisionada de la Comisión de Comercio Federal de los EUA.

La existencia de mercados más concentrados es un postulado que se acomoda a la narrativa de la necesidad de reforzar la aplicación de las leyes de competencia. Hay una tendencia peligrosa, en muchos países, por la cual se elude el análisis económico y se parte de suposiciones generales que justifican el endurecimiento de las acciones de gobierno. Esto está conduciendo a una presión por analizar diversas conductas, no bajo las reglas de la racionalidad económica y el efecto en la eficiencia, sino bajo reglas tipo per se, bajo una justificación de naturaleza moral.

De continuar, esta perspectiva no será buena para el funcionamiento de los mercados. En economía, y sobre todo en el análisis de mercados, no podemos guiarnos por la intuición. Es paradójico que, en el momento de la historia en que se cuenta con mayor información y las herramientas analíticas se encuentran más depuradas, se acuda a argumentos no probados y superficiales para justificar acciones de naturaleza política.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

@javiernunezmel