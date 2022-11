Argentina-México: un partido muy especial en un Mundial especial

La pelota ya está rodando y hoy los ojos (y las expectativas) de todas las personas del mundo están puestos en Qatar, un pequeño país de Medio Oriente que recibe por primera vez la Copa Mundial de Fútbol.

Cuando recibí la invitación por parte del diario El Economista para escribir un artículo de opinión sobre el Mundial de Fútbol y, en particular, sobre el partido entre Argentina y México, admito que sentí mucho entusiasmo, pero rápidamente me pregunté si estaba en condiciones de decir algo nuevo sobre estos temas. Difícil. Pero al menos podía intentar compartir mi gran pasión por el fútbol y mis expectativas para este Mundial.

El fútbol es sin lugar a dudas uno de los deportes más populares del planeta. El fútbol es emoción, el fútbol es pasión, el fútbol es compañerismo y trabajo en equipo, el fútbol son cantos y son colores. Y todo esto se potencia y se exacerba cada (ahora casi) cuatro años cuando llega el Mundial. Durante ese mes, un mes hermoso y frenético, el fútbol se convierte en el lenguaje común universal alrededor del cual se genera una gigantesca fiesta popular, diversa y multicultural.

La Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 no será la excepción. Muy por contrario, seguramente sea un Mundial peculiar como no se ha visto antes: por su estructura condensada principalmente alrededor de una sola ciudad, por el enorme costo económico y social realizado, por sus calores extremos que obligaron a mover la fecha de junio-julio a noviembre-diciembre, por ser el primero luego de la pandemia de COVID-19, por ser el primero en un país árabe de Medio Oriente, y por muchas cosas más.

Asimismo, esta Copa Mundial de Fútbol encuentra a Argentina jugando contra países con los cuales atraviesa diversos pero excelentes niveles de relación, como son México, Arabia Saudita y Polonia. En particular, considero que el partido entre Argentina y México va a ser muy especial. En lo personal, porque me encuentra viviendo en México representando a mi país. Y seguramente sea igual de especial para la gran cantidad de argentinos y de argentinas que han hecho de México su nuevo hogar permanente o temporal. En lo estrictamente deportivo, considero que la Selección de México tiene buenos jugadores, todos ellos con muchísima experiencia. No tengo dudas de que será un partido sumamente disputado, al igual que todos nuestros encuentros en anteriores Mundiales: es un partido que hay que jugarlo; no está ganado por un equipo, ni perdido por el otro; y sólo así hay que tomarlo.

Hace unos días me preguntaron cuál era mi pronóstico para el partido. Como el buen centrocampista habilidoso que nunca fui, pateé la pelota al lateral y respondí diciendo cuál era mi deseo: que Argentina y México pasen a los octavos de final del Mundial.

Argentina sufrió un duro golpe en su primer partido. Sin embargo, sigo creyendo que la Selección había llegado a este Mundial habiendo encontrado un equipo, un equipo equilibrado tanto en edad, en experiencias y en habilidades. Tiene jugadores con buen pie, pero también se muestra como un equipo dinámico e intenso. Como un simple comentario personal, quizá me gustaría que aparezca más nítidamente la figura de un “caudillo”, de un líder emocional como lo supieron ser Javier Mascherano o Diego Simeone. Un líder y referente hay, de eso no hay dudas.

Por último, no puedo dejar de recordar que esta Copa Mundial de Fútbol es muy especial por otra razón particular: este es el primer Mundial sin Diego Maradona. Cómo se lo extraña a Diego. Pero, ¿seguros que no estará alentando como siempre?

emexi@mrecic.gov.ar