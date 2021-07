Los que definitivamente decidieron irse de México son JPMorgan y Deutsche Bank. Según trascendió en el Diario Oficial de la Federación, los bancos extranjeros cerrarán sus oficinas en el país.

En el documento señala que Deutsche Bank Oficina de Representación notificó su cierre definitivo y, en consecuencia, solicitó la revocación de su autorización para establecerse como oficina de representación en México.

Mientras que por separado, JPMorgan Chase Oficina de Representación realizó la misma notificación en dicha publicación.

Según la información, ambas instituciones informaron desde el 2020 sus planes de cerrar sus operaciones en el país, así como la revocación de su autorización para establecerse en el país.

Deutsche Bank presentó su petición el 14 de agosto y el 20 de octubre de 2020 el aviso mediante el cual notificó su cierre definitivo y su solicitud para la revocación de su autorización para establecerse como oficina de representación en el país.

Mientras que JP Morgan, uno de los bancos de mayor presencia en Estados Unidos, desde el 11 de agosto solicitó la revocación para salirse de México, luego de que desde el 27 de mayo de 1972 fue autorizada para abrir su oficina de representación en México, pero bajo el nombre de Chemical Bank.

Para quienes siguen las presiones son para las redes sociales Twitter Inc, Facebook Inc, y se suma el buscador Google, de Alphabet Inc y sus directivos. Resulta que se difundió que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el miércoles demandas en su contra, bajo el alegato de que silencian los puntos de vista conservadores.

Las demandas, presentadas en la Corte de Distrito en Miami, señalan que las plataformas de redes sociales con sede en California violaron el derecho a la libertad de expresión garantizado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Trump está buscando el estatus de demanda colectiva para las acciones, lo que significa que representaría los intereses de otros usuarios de Twitter, Facebook y YouTube de Google que denuncian haber sido injustamente silenciados.

El expresidente presentó tres demandas con reclamos similares: una contra Facebook y su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, otra contra Twitter y su director ejecutivo, Jack Dorsey, y otra contra Google y su CEO, Sundar Pichai.

Cientos de sus partidarios realizaron un asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, tras un discurso de Trump en el que repetía sus falsas afirmaciones de que su derrota electoral era el resultado de un fraude generalizado, una afirmación rechazada por múltiples tribunales, funcionarios electorales estatales y miembros de su propia administración.

Anote en su agenda. Hoy se realizará el Foro ION que lleva por nombre “Sector vivienda: Expectativas después de las elecciones”, el cual dará inicio a las 10:00 horas y finalizará a las 12:30 horas del día.

En el foro virtual participan el Doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, quien dará un panorama político-económico de México, tras las elecciones del 6 de junio, así como sus implicaciones para la inversión en México y Eduardo Torres, quien presentará los resultados de la Encuesta Trimestral de Expectativas de Vivienda.

En esta entrega, los constructores de vivienda opinaron que la situación actual del sector comparado con los 12 meses previos fue de una fuerte contracción, la cual fue compensada parcialmente por los precios.

Hacia el siguiente año sus expectativas son “moderadamente optimistas de recuperación”, tanto en el número de casas colocadas, como en los precios.

Nos enteramos que la sofom Supply Credit, encabezada por Alan Castellanos y dirigida por Alejandro Cruz, formalizo su segundo financiamiento estructurado a largo plazo con el Fondo Altum y la cecade CKD RF de Gerardo Legorreta.

Aunque no se comentó el monto de dicho financiamiento, el recurso obtenido será utilizado para financiar su programa de colocación 2021, dirigido a mipymes dedicadas al crecimiento sostenible, además la firma busca incrementar sus presencia en otros estados del país.

La sofom, que tiene ocho años de haber iniciado operaciones, ha colocado 85,000 créditos y tiene presencia en 14 estados, enfocado sobre todo en crédito al consumo por descuento de nómina y para mejoramiento de vivienda.

También disertarán directivos de ION Financiera y José Shabot, su director general, dará los comentarios finales.