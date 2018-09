¿Quién está detrás del conflicto que paralizó la semana pasada a la máxima casa de estudios? Los grupos de choque que hace ocho días agredieron al contingente del CCH Azcapotzalco que acudió a la explanada de Rectoría siguen sin estar plenamente identificados. Y tampoco nadie ha podido ubicar a sus prebostes.

Un movimiento estudiantil, sin liderazgos visibles o voceros fulgentes, está en ciernes. ¿O en impasse? Sin diálogo directo entre autoridades y estudiantes, con un cronograma de movilizaciones que podría intensificarse en las semanas siguientes, en el gobierno federal están atentos al desarrollo de los acontecimientos, con la convicción de que si las protestas se extienden dos semanas más, será una situación “de muy difícil manejo y resolución” en el corto plazo.

En efecto, el mandato de la asamblea interuniversitaria apunta a un sostenimiento de las movilizaciones, hasta el próximo 2 de octubre, fecha conmemorativa del cincuentenario del movimiento juvenil martirizado en Tlatelolco. Y convocar a una marcha del silencio a estudiantes de otras instituciones de educación superior, en la efeméride. “Fuera porros”, será la consigna. ¿Y la renuncia del rector de la UNAM?

“Otro tipo de demandas u otros propósitos no van a tener asidero porque los jóvenes no se van a prestar, no van a ser presa fácil de la manipulación”, aseguró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con el rector Enrique Graue a su lado, quien llamó a la comunidad universitaria a no caer en ninguna provocación y no aceptar la violencia.

Entre las autoridades locales y federales, de las administraciones entrantes y salientes, existe la convicción de que los actos violentos del lunes 3 en la explanada de CU fueron premeditados. Una provocación. Las versiones —alimentadas desde el Palacio del Ayuntamiento— sobre los nexos de los grupos de choque con facciones perredistas asentadas en la delegación Gustavo A. Madero todavía no son plenamente comprobadas. Menos, las que apuntan al involucramiento de líderes panistas con los presuntos porros de Naucalpan.

¿Quién estaría detrás de la provocación? ¿Quién es el blanco de esta intentona? ¿La administración saliente o el gobierno entrante? ¿Ambas?

Ayer, a la 1 de la tarde, el rector Graue llegó a las oficinas del presidente electo. Al término de su audiencia con AMLO, ambos grabaron un videomensaje. El dirigente político urgió a los jóvenes a confiar en las autoridades de la UNAM y anteponer el diálogo a cualquier provocación. Y es que justamente es lo que Graue le había garantizado: apertura para atender los reclamos de los estudiantes e interlocución con el resto de la comunidad universitaria.

AMLO pidió al rector que en las indagatorias de la incursión porril en la explanada de CU actúe apegado a la legalidad y castigue a los responsables de la violencia. “Que no haya encubrimiento”, demandó.

Los estudiantes, elogió el presidente electo, han actuado con madurez y responsabilidad de los jóvenes, por lo que descartó que “intereses de otro tipo” puedan manipular al movimiento.

Al salir de la casa de transición, el rector aseguró que el pliego de demandas de los estudiantes del CCH Azcapotzalco había sido aceptado “en lo general” y anunció una reestructuración del área de seguridad y resguardo de la UNAM, que tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Especial del Consejo Universitario y las opiniones de trabajadores, estudiantes y profesores.

“¿Hay complicidad de las autoridades con los porros?”, se le insistió. “Definitivamente no”, atajó. Pasan los días y nada está claro sobre la gestión, el financiamiento y la articulación de los grupos porriles. La agenda del movimiento, por lo contrario, es nítida.

EFECTOS SECUNDARIOS

DEMORADOS. Alejado del centro de la CDMX, en la delegación Magdalena Contreras, está el nuevo edificio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Una torre de 10 plantas que albergará a dos de las cinco salas regionales enfocadas a los temas de anticorrupción; las otras tres estarán en provincia. Los magistrados de la Sala Superior recorrieron el inmueble que se mantendrá vacante en tanto el Senado de la República retoma el nombramiento de los nuevos magistrados. El primer paso debe darlo el Ejecutivo federal, con la propuesta de los nuevos funcionarios. ¿Será hasta dentro de tres meses? Para no dejar cesantes estas instalaciones, el presidente del TFJA, Carlos Chaurand, ordenó que la Tercera Sección de la Sala Superior ocupe el tercer piso.

¿LITURGIA? Sin invitados especiales, aunque con un testigo de honor —el secretario José Narro Robles—, el gobernador panista Francisco Domínguez Servién acudió a una sesión solemne del Congreso de Querétaro para presentar su segundo informe de gobierno. Y en apego a los nuevos lineamientos de austeridad, decidió cancelar el evento masivo, que usualmente tenía lugar en el Centro de Convenciones. En lugar de ello, Pancho hará recorridos a pie en colonias para tocar puertas, escuchar y conocer directamente las opiniones de sus gobernados. Tal vez deba hacerlo en silla de ruedas, ¡porque actualmente usa muletas para caminar!

ANFITRIONES. La comunidad Ibero en Tijuana recibirá a familiares de víctimas y organismos de la sociedad civil que reclaman justicia, participantes del sexto foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional. El evento estará encabezado por el senador Alfonso Durazo Montaño, propuesto como secretario de Seguridad Pública federal, y Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora nacional de los Foros Escucha, una iniciativa del presidente electo de México para emprender la reconciliación nacional por la vía del diálogo.