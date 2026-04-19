Oro amplia ganancias tras apertura de estrecho

Los precios del oro extendieron sus ganancias el viernes, respaldados por un dólar más débil y comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Irán de que el paso por el Estrecho de Ormuz permanece abierto durante el alto al fuego, lo que hizo bajar los precios del petróleo y alivió algunas preocupaciones sobre la inflación.

El oro al contado subió 0.87% hasta los 4,830.43 dólares por onza, acumulando un alza cercana a 2% en la semana.

Los futuros del oro estadounidense cerraron con una subida del 1.5%, a 4,879.60 dólares.

El paso de los buques por el estrecho se realizaría por la ruta coordinada, tal como la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en una publicación en XUS; sin embargo, el domingo Irán volvió a cerrrar el paso tras el ataque de Israel a Líbano.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán llegaría “pronto".

“La reapertura del estrecho fue un acontecimiento clave, y con los precios del petróleo bajo presión, se espera que alivie la preocupación por la inflación y reavive las expectativas de recortes en las tasas de interés; todo ello son buenas noticias para el oro”, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de Metales de Zaner Metals el viernes antes del nuevo cierre.

En operaciones electrónicas el domingo por la noche los futuros del oro caían 1.16% a 4,822 dólares la onza.

El precio de la plata al contado subió 3.03%, hasta los 80.81 dólares.