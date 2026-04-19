Bx+ espera incremento moderado en utilidades del sector financiero para el 1T

Ante una desaceleración en la colocación de crédito que prevalece, y un entorno de tasas de interés a la baja, entre otros factores, Ve por Más (Bx+) espera un incremento moderado en las utilidades del sector financiero, principalmente bancos que cotizan en el mercado bursátil, durante el primer trimestre del 2026.

Esta semana grupos financieros empezarán a reportar sus resultados financieros para el primer cuarto del año. Banorte será quien lo haga primero, este martes.

De acuerdo con el área de análisis económico y bursátil de Bx+, el sector financiero todavía enfrenta una elevada base de comparación, por lo que estima un incremento moderado en sus utilidades de solo 1.7%, aunque se espera que el optimismo en ingresos se reanude.

En un análisis elaborado por sus especialistas, destacó que la cartera de crédito neta de la banca múltiple, con base en cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reportó un aumento de 5.6% anual en febrero, continuando con la tendencia de desaceleración de meses previos.

“Lo anterior refleja aún la elevada base de comparación y el débil ritmo de la economía mexicana. A tasa mensual, la cartera de crédito se contrajo 0.01%, muy estable, pero hilando dos meses con variaciones negativas”, expuso.

En este sentido, Bx+ resaltó que, en general, espera que los grupo financieros reporten cifras similares en crecimiento de su cartera de crédito.

Sin embargo, apuntó, hacia adelante se espera que el sector retome un ritmo positivo conforme mejora el dinamismo económico, y un T-MEC renegociado pueda brindar certidumbre a las inversiones y, por lo tanto, reanude el apetito por financiamiento.

Factores de trimestres previos se mantienen

El análisis de Bx+ señaló que los factores que se han observado en trimestres previos, se mantienen en el primer cuarto del año.

Como ejemplo, mencionó que hay una menor tasa de interés, dado que el Banco de México (Banxico) realizó un nuevo recorte a la tasa objetivo, cerrando el primer trimestre del año en 6.75%, contra 9.0% del mismo periodo del 2025, lo que implica una diferencia de 225 puntos base, que aún representa un amplio diferencial para los ingresos por intereses de los grupos financieros.

No obstante, apuntó, una menor tasa de interés, podría ser atractiva para contratar crédito y refinanciar deuda.

De igual forma, señaló que fue un trimestre débil, pero precisó que generalmente así ocurre con el primer cuarto de cada año, reflejando un menor dinamismo para el sector financiero, además de que prevalece la debilidad de la economía, lo que afecta la demanda de créditos.

En cuanto al tipo de cambio, explicó que la comparación anual afecta los ingresos en dólares de algunos clientes de la banca, tanto por el pago de la deuda en dólares como por las transacciones de remesas.

“Este trimestre se compara el 17.56 (pesos por dólar) promedio del primer trimestre respecto a los 20.43 del primer trimestre del 2025. Esto es una apreciación de 14.0 por ciento”, mencionó.

Los pronósticos

Así, para BanBajío, la entidad financiera estimó una reducción de 14.1% en la utilidad neta para el trimestre en cuestión.

En tanto, para Gentera la proyección es de un crecimiento en la utilidad neta de 17.8%; para Inbursa, de 7.8%; para Banorte un incremento de 4.0%, y para Regional de 6.0 por ciento, de acuerdo con el análisis de Bx+.

eduardo.juarez@eleconomista.mx