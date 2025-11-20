Walmart Inc. sube 6.5% en Bolsa tras superar expectativas trimestrales

Los títulos de Walmart Inc. subieron el jueves en Wall Street, después de elevar sus previsiones de ventas y ganancias por segunda vez este año, luego de que la minorista registró aumentos en sus ingresos durante el tercer trimestre impulsados por un crecimiento en el comercio electrónico y nuevos clientes.

Las acciones de la minorista más grande del mundo se ubicaron en 107.16 dólares, un incremento de 6.51%, con lo que registraron su mejor día en Bolsa desde el 15 de agosto del 2024, cuando ganó 6.58 por ciento.

Walmart espera que las ventas netas de todo el año aumenten entre 4.8-5.1%, por encima de sus expectativas anteriores de entre 3.75-4.75 por ciento. Fue el segundo trimestre consecutivo en que la empresa eleva su pronóstico para todo el año.

Los ingresos totales aumentaron 5.8%, a 179,496 millones dólares, por encima de las expectativas del mercado, mientras que su utilidad neta se ubicó en 6,143 millones de dólares.

Las ventas comparables en Estados Unidos que combinan las ventas en línea y en tiendas, aumentaron un 4.5% en el tercer trimestre, superando las estimaciones de crecimiento del 3.8% del consenso de analistas.

En lo que va del año, las acciones de Walmart han subido 18.61%, mientras que su valor de mercado es de 854,780 millones de dólares y ocupa el décimo tercer puesto entre las más valiosas en Bolsa.

Walmart dijo que trasladará su cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York al Nasdaq a partir del 9 de diciembre, una medida que subraya cuán profundamente integrada está ahora la tecnología en las operaciones y la estrategia de crecimiento de la cadena de tiendas de autoservicio.