Wall Street termina con pérdidas ante desplome de Netflix; mercado pone la mira en Tesla

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este miércoles. Los inversionistas reaccionaron negativamente a un reporte trimestral de Netflix que incumplió las expectativas, mientras esperaba los resultados trimestrales de Tesla.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.71% a 46,590.41 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, bajó 0.53% a 6,699.40 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 0.93% a 22,740.40.

Las acciones de Netflix (-10%) se desplomaron se desplomaron en reacción a un reporte por debajo de las expectativas del mercado, que puso en duda la valoración de la compañía, con ganancias que no alcanzaron las previsiones e ingresos ligeramente por encima.

Además de los resultados corporativos, el mercado se mantiene atento a la información sobre negociaciones comerciales de Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunirá en Malasia para reunirse con sus contrapartes chinos.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, con el de industriales y los servicios de comunicación a la cabeza. En las ganancias, destacó el sector energético. En el Dow Jones, Salesforce (-2.56%) y Caterpillar (-2.05%) lideraron los retrocesos.

En las operaciones posteriores al cierre, las acciones de Tesla perdían 2.50% en reacción a su reporte trimestral. El fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk reportó un repunte de 12% en los ingresos año a año, pero una caída de 31% en los beneficios.