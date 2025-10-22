Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 2:00 min

Wall Street termina con pérdidas ante desplome de Netflix; mercado pone la mira en Tesla

Los inversionistas reaccionaron negativamente a un reporte trimestral de Netflix que incumplió con las expectativas.

main image

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este miércoles.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este miércoles. Los inversionistas reaccionaron negativamente a un reporte trimestral de Netflix que incumplió las expectativas, mientras esperaba los resultados trimestrales de Tesla.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.71% a 46,590.41 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, bajó 0.53% a 6,699.40 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 0.93% a 22,740.40.

Las acciones de Netflix (-10%) se desplomaron se desplomaron en reacción a un reporte por debajo de las expectativas del mercado, que puso en duda la valoración de la compañía, con ganancias que no alcanzaron las previsiones e ingresos ligeramente por encima.

Además de los resultados corporativos, el mercado se mantiene atento a la información sobre negociaciones comerciales de Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunirá en Malasia para reunirse con sus contrapartes chinos.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, con el de industriales y los servicios de comunicación a la cabeza. En las ganancias, destacó el sector energético. En el Dow Jones, Salesforce (-2.56%) y Caterpillar (-2.05%) lideraron los retrocesos.

En las operaciones posteriores al cierre, las acciones de Tesla perdían 2.50% en reacción a su reporte trimestral. El fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk reportó un repunte de 12% en los ingresos año a año, pero una caída de 31% en los beneficios.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete