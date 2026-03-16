Los neobancos convierten a México en un mercado estratégico: Finnovista

La presencia en México de dos de los mayores neobancos del mundo —Nubank y Revolut— responde a una lógica estructural del mercado financiero y no a una coincidencia.

Para la firma especializada en análisis fintech e inversión, Finnovista, la llegada de ambos jugadores refleja cómo el país se ha consolidado como uno de los mercados prioritarios para la expansión global de la banca digital, tanto para actores latinoamericanos como europeos.

En entrevista, Fermín Bueno, cofundador de Finnovista, destacó que el hecho de que estas dos instituciones operen en el país evidencia la relevancia que México ha adquirido dentro de las estrategias de crecimiento de los bancos nacidos digitales.

“Los dos mayores neobancos del mundo están presentes en México. No hay muchos países donde se pueda decir eso. Nubank, que es el mayor neobanco del mundo, tiene una presencia geográfica bastante selectiva, principalmente en Brasil, Colombia y México, y ahora además tienes a Revolut, que es otro de los grandes jugadores globales, entrando en el mercado mexicano y latinoamericano”, explicó Bueno.

El atractivo del país también se refleja en el posicionamiento global de estos actores. De acuerdo con un análisis de la plataforma Landbase, Nubank lidera el mercado latinoamericano con cerca de 125 millones de clientes, mientras Revolut domina el ecosistema europeo con más de 50 millones de usuarios, seguido de Chime que concentra alrededor de 22.3 millones de clientes en Estados Unidos.

Sin embargo, el liderazgo de estas plataformas resulta aún más relevante en un contexto en el que la rentabilidad sigue siendo una excepción dentro del sector. Se estima que solo 15% de los neobancos a nivel global fue rentable en el 2025, lo que convierte a Nubank —con más de 2,000 millones de dólares en ingresos netos— y Revolut —con 1,400 millones de dólares de ganancias antes de impuestos— en casos atípicos dentro de un mercado altamente competitivo.

Un mercado en maduración

La apuesta de estos jugadores coincide con una etapa de mayor consolidación del ecosistema de banca digital en México. De acuerdo con el “Finnovista Fintech Radar México 2026”, el país atraviesa una fase de madurez competitiva en la que los neobancos comienzan a operar como infraestructura financiera relevante dentro del sistema.

El radar identifica una red de alrededor de 10 instituciones con licencia bancaria aprobada que, junto con la llegada de jugadores globales como Revolut, están reduciendo progresivamente la brecha tecnológica frente a la banca tradicional.

Este nuevo escenario anticipa una expansión sostenida del segmento, con un crecimiento promedio anual estimado de 44.4% en ingresos para los próximos años.

Para Bueno, el tamaño del mercado y su proximidad a los centros tecnológicos globales explican en gran medida por qué México se ha convertido en un destino estratégico para estas plataformas.

“México es el segundo mayor mercado de América Latina y está muy cerca de los principales centros tecnológicos globales. Eso lo convierte en un destino muy interesante para empresas de tecnología financiera que quieren crecer y escalar sus modelos”, señaló.

Tecnología como ventaja estructural

Además del crecimiento del mercado, la transformación tecnológica también está redefiniendo la competencia dentro del sector financiero. Actualmente, cerca de 67% de los actores de banca digital en México ya utilizan Inteligencia Artificial para optimizar procesos operativos y mejorar la experiencia del usuario.

En este contexto, el reto para los neobancos ya no se limita a obtener una licencia bancaria, sino a construir modelos de negocio sostenibles que logren simplificar la relación de los usuarios con los servicios financieros.

Según Bueno, la principal ventaja de estos actores radica en que fueron diseñados desde su origen sobre infraestructuras tecnológicas modernas.

“Los neobancos entienden el idioma de la tecnología y el idioma de la Inteligencia Artificial de manera nativa. Saben cómo apalancarse en estas tecnologías porque su cultura, su arquitectura y su forma de operar están diseñadas para eso”, afirmó Bueno.

Una tercera fuerza competitiva

Para Finnovista, la evolución del sector está configurando un sistema financiero con tres fuerzas competitivas principales: la banca tradicional, las fintech especializadas y los neobancos.

El fortalecimiento de este segmento también ha estado acompañado por una mayor disponibilidad de capital. Según el radar de Finnovista, los neobancos continúan siendo uno de los principales receptores de financiamiento de capital de riesgo dentro del ecosistema fintech.

Ese flujo de recursos se ha reflejado en adquisiciones estratégicas y grandes líneas de crédito destinadas a fortalecer sus operaciones. Entre los movimientos más relevantes destacan la compra de activos de Bineo por parte de Klar y la adquisición de activos de Intercam por parte de Kapital. A ello se suma una línea de crédito por 500 millones de dólares que recibió Plata de Nomura Capital a finales del 2025.

“Hay tres fuerzas competitivas claras. Por un lado están las fintech que ofrecen servicios financieros al consumidor y a las pymes; por otro lado está la banca tradicional; y en tercer lugar están los neobancos, que son bancos nacidos digitales que operan con licencia bancaria y con las mismas obligaciones regulatorias que la banca”, explicó Bueno.

sebastian.estrada@eleconomista.mx