Wall Street opera mixto en mercado atento a las noticias sobre Oriente Medio

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este martes. El mercado se mantiene atentos a las noticias sobre Oriente Medio después de que Irán negará haber sostenido un diálogo con Estados Unidos para terminar con la guerra.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.22% en 46,310.48 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.04% a 6,583.72 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.34% a 21,871.81.

Estados Unidos aplazó los ataques a centrales eléctricas de Irán. El presidente Donald Trump dijo que había dicho que la decisión fue tomada tras sostener conversaciones "muy productivas" con Teherán, pero el parlamento iraní rechazó esas declaraciones de Trump.

Por sectores, el comportamiento también ex mixto, con siete de los 11 principales del S&P 500 en terreno positivo. Las empresas de energía (+2.95%) y materiales (+2%) sobresalen. Dentro del Dow Jones, Cisco (+2.46%) y Walmart (+2.72%) son las que más suben.

En medio de la volatilidad, los títulos de la gestora Apollo Global Management (-1.24%) caen con fuerza, después de que informó a los inversionistas de uno de sus fondos de crédito privado que limitará los retiros entre trimestre al 45%, siguiendo a sus rivales.