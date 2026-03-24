Semana Santa 2026: SICT restringe circulación de transporte de carga pesada en carreteras

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno de México anunció restricciones a la circulación del autotransporte de carga pesada en carreteras federales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial ante el incremento de vacacionistas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que estas medidas aplicarán del 27 de marzo al 12 de abril de 2026, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Fechas clave y periodo de aplicación

Las restricciones estarán vigentes desde las 00:00 horas del 27 de marzo hasta las 23:59 horas del 12 de abril de 2026, periodo en el que se registra una alta afluencia vehicular en carreteras del país.

El objetivo es reducir riesgos y prevenir accidentes derivados de la circulación de vehículos de gran tamaño en días de mayor movilidad turística.

Días permitidos para circular

El transporte de maquinaria pesada y grúas industriales podrá operar en fechas específicas:

30 y 31 de marzo

1, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril

Condiciones de circulación:

Carreteras ET4, A4 y B4: circulación libre las 24 horas.

Carreteras ET2, A2, B2, C y D:

Horario diurno: 06:00 a 18:30 horas

Horario diurno: 06:00 a 18:30 horas Horario nocturno: 00:00 a 06:00 y 18:30 a 23:59 horas

Con obligación de dos vehículos piloto (frontal y trasero)

Días con suspensión total

La SICT determinó la suspensión completa de circulación para estos vehículos en los días de mayor tránsito:

Marzo: 27, 28 y 29

Abril: 2, 3, 4, 5, 11 y 12

Durante estas fechas, las unidades no podrán transitar por caminos y puentes de jurisdicción federal.

Excepciones a las restricciones

El acuerdo establece que las limitaciones no aplicarán a unidades vinculadas con proyectos estratégicos del Gobierno de México, incluyendo obras de infraestructura y sectores prioritarios. No obstante, estos vehículos deberán cumplir con las disposiciones de seguridad vigentes, como el uso de carros piloto y condiciones óptimas de operación.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan ordenar la circulación durante Semana Santa, reducir el uso intensivo de transporte pesado y garantizar mejores condiciones de tránsito para los viajeros. Con ello, se pretende disminuir accidentes y facilitar la movilidad en uno de los periodos con mayor flujo vehicular del año.