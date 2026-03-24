Apenas un tercio de contratos colectivos legitimados regresan a las urnas para validar primeras revisiones salariales y contractuales

Aproximadamente un tercio de los contratos colectivos que fueron legitimados han regresado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para cumplir con sus procesos de revisión contractual o salarial, afirmó Alfredo Domínguez Marrufo, titular del organismo, quien explicó que de los 30,535 contratos que concluyeron su legitimación en 2023, un tercio ya ha pasado por las urnas nuevamente para validar sus revisiones integrales.

Al respecto, el funcionario señaló “existen alrededor de un, yo creo que una tercera parte de organizaciones sindicales de estos contratos legitimados que no están viniendo ya a hacer sus consultas... pero que sabemos muy bien que les están dando sus incrementos”, detalló.

Esta ausencia de registros formales, explicó el funcionario, se debe, en gran medida, a que los sindicatos y empleadores buscan evitar la complejidad de los procedimientos de consulta obligatorios para las revisiones integrales.

“En muchos casos, las partes acuerdan incrementos salariales o de prestaciones ‘por fuera’ del convenio oficial para no tener que someter el acuerdo a la votación de los trabajadores, posponiendo el registro legal hasta dos años o hasta que sea estrictamente necesario. Esta práctica, aunque común para agilizar la implementación de beneficios, deja a las organizaciones en una posición vulnerable, ya que un contrato que no se revisa o registra formalmente en un plazo de cuatro años pierde su protección legal, permitiendo que otros sindicatos puedan disputar la firma de un nuevo pacto laboral”, enfatizó.

Sobre las constancias de representatividad, Domínguez Marrufo precisó que este documento es el requisito indispensable para que un sindicato pueda solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo inicial o emplazar a huelga. Detalló que el Centro ha recibido más de 50,000 solicitudes de constancias desde noviembre de 2020, de las cuales se han emitido 25,487 de manera positiva, lo que representa cerca del 50% del total de trámites iniciados.

El titular del organismo subrayó que para obtener esta constancia, el sindicato debe acreditar el respaldo de al menos el 30% de los trabajadores del centro laboral; Domínguez Marrufo enfatizó que este proceso garantiza que no se firmen contratos a espaldas de los empleados, asegurando que las organizaciones sean realmente representativas y cuenten con el aval de sus bases mediante procesos digitales transparentes.

En cuanto a la dinámica de competencia sindical, el funcionario aclaró que solo en el 1% de los casos se presentan dos o más sindicatos para disputar una misma constancia. “En el 99% restante, solo existe una organización solicitante, lo que permite que el trámite se resuelva en un promedio de un mes tras verificar la información con el IMSS y realizar entrevistas aleatorias en los centros de trabajo”.

Finalmente, el director recordó que las constancias tienen una vigencia de seis meses, “durante este tiempo, se impide que otros sindicatos soliciten el mismo documento, brindando certeza jurídica tanto al empleador como a la representación sindical para negociar el nuevo pacto laboral sin presiones externas”.

Cabe señalar que estas declaraciones se dieron en el marco del webinar del Centro Federal Laboral y Sector Empresarial: Construyendo Relaciones Laborales Estables, organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), donde participó Domínguez Marrufo para exponer los avances del nuevo modelo de justicia laboral.