Sheinbaum aún no toma ​una decisión sobre propuesta de Lula para alianza Pemex-Petrobras

La presidenta Claudia ⁠Sheinbaum dijo ⁠este martes que todavía no ha tomado una decisión respecto al ofrecimiento realizado por su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para que las petroleras Pemex y Petrobras establezcan una alianza para exploración en aguas del ⁠Golfo de ⁠México.

La ⁠primera mandataria informó, además, ⁠que en abril visitará México la directora de la petrolera brasileña para analizar conjuntamente la propuesta.

Lula dijo la semana pasada que había llamado a Sheinbaum para proponerle la alianza entre ambas compañías al tiempo que destacaba la dilatada experiencia de Petrobras en la producción de petróleo en aguas profundas.

Pemex no tiene experiencia en aguas profundas, pero tiene actualmente dos alianzas con ⁠empresas privadas em esas ⁠zonas. Sin embargo, ⁠la petrolera estatal mexicana tiene entre sus planes ⁠nuevos proyectos de ese tipo como parte de sus metas para elevar la producción de hidrocarburos en los próximos años.

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