Contrabando de azúcar de Guatemala burla arancel del 156% y causa desplome de precios

La Cámara Nacional de la Industria Azucarera (CNIAA) denunció la entrada irregular de azúcar a territorio mexicano proveniente de Guatemala, situación que genera una distorsión en el mercado nacional y una competencia desigual para los productores locales. El ingreso ilegal se concentra principalmente a través de la frontera por Ciudad Hidalgo, Chiapas, afectando la estabilidad de los precios domésticos.

La CNIAA informó que de acuerdo con registros públicos de Guatemala, entre octubre de 2025 y febrero de 2026 ese país exportó 16,000 toneladas métricas hacia México, mientras que las autoridades mexicanas solo reportaron el ingreso formal de 1,000 toneladas métricas en el mismo periodo.

Esta discrepancia de 15,000 toneladas sugiere que el producto ingresó al país sin pagar el arancel correspondiente del 156 por ciento.

El azúcar, proveniente de ingenios guatemaltecos como Palo Gordo, Santa Ana y La Unión, se ha identificado en diversas centrales de abasto, destacando la de Iztapalapa en la Ciudad de México. Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República llevó a cabo un operativo cerca de la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde aseguró un tractocamión con 22 toneladas de azúcar presuntamente vinculadas al ingenio Palo Gordo.

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) informó que el contrabando en la frontera sur es solo uno de los factores que presionan al sector azucarero mexicano; a esta problemática se suma la reducción de la cuota de exportación de azúcar hacia Estados Unidos, lo que restringe la salida del excedente nacional e incrementa la disponibilidad interna de producto.

Asimismo, la industria de alimentos y bebidas continúa sustituyendo el azúcar nacional por jarabe de maíz de alta fructosa, lo que reduce la demanda estructural y profundiza el desequilibrio entre la oferta y el consumo interno.

“Esta combinación de factores genera una presión a la baja en los precios, reduciendo los ingresos de los ingenios y afectando directamente a los productores de caña. Ante este panorama, consideramos necesario reforzar la vigilancia fronteriza, mejorar la coordinación interinstitucional y revisar las condiciones del mercado para asegurar la viabilidad de la cadena productiva”, comentó Juan Carlos Anaya, director general de GCMA.