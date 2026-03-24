¡Cuida tu bolsillo de los fraudes bancarios! Cada día presentan casi 14,000 quejas por este delito

En los primeros nueve meses de 2025 se registraron 13,995 quejas diarias en promedio por presunto fraude relacionado con la banca, según el Buró de Entidades Financieras (BEF). Esta situación se da pese a los constantes exhortos de autoridades y entidades bancarias de no dejarse engañar por la manipulación sicológica o ingeniería social que hacen los amantes de lo ajeno.

Esto implica que, en los primeros nueve meses del año, se contabilizaron un total de 3.82 millones de reclamaciones por este delito, es decir, 72% de todas las que se presentaron ante las instituciones financieras y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El monto reclamado ascendió a 16,678 millones de pesos. Esto implica que 72 de cada 100 pesos relacionados con alguna queja provienen de un posible fraude.

Entre las causas de reclamación se encuentran: apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en Terminal Punto de Venta (TPV), consumos no reconocidos por teléfono y vía internet, financiamiento en el historial crediticio no reconocido, préstamo otorgado sin ser solicitado y autorizado por el cliente, disposición de efectivo en cajero o ventanilla no reconocido y emisión de tarjeta de crédito no solicitada, entre otras.

Al respecto, la Condusef aclara que las reclamaciones en materia de posible fraude “no necesariamente son responsabilidad del banco”. ¿Por qué? Hay casos donde un tercero se hace pasar por una institución bancaria para cometer un delito, en los cuales ésta no tiene que ver y sólo se utilizó su nombre para fraguarlo.

Entre los bancos que más quejas registraron, a septiembre de 2025 están: BanCoppel (con 1.07 millones de quejas), Banco Azteca (503,629), BBVA (409,151), Banamex (396,464), Banorte (371,313) y Santander (250,688), según el BEF.

Crecen fraudes en línea en el país

De acuerdo con The CIU, con datos de 2024, siete de cada 10 fraudes se hicieron en línea, es decir, en comercio electrónico, banca en línea, operaciones por internet y pagos con celular. El costo promedio de este delito fue alrededor de 3,525 pesos.

Información de la Condusef señala que 76.9% de los fraudes reportados se centra en tres métodos principales: llamadas telefónicas fraudulentas que simulan ser del banco; mensajes SMS o mensajería instantánea, solicitando información bajo el pretexto de cargos sospechosos y sitios web falsos que imitan a las instituciones financieras.

“Estos ataques evidencian la sofisticación de los ciberdelincuentes y la necesidad de que los consumidores refuercen sus medidas de seguridad para evitar caer en estas estafas”, señaló de The CIU.

David González, investigador de seguridad informática de ESET, destaca que el modus operandi de este tipo de ciberfraudes, generalmente, comienza con un mensaje, un correo o una llamada, en la cual alegan un problema de seguridad o movimientos extraños en la cuenta del usuario para conseguir información personal y financiera sensible, como números de cuenta, claves o NIP. Esto después de ganarse la confianza de la víctima.

Ana Clara Fragoso Pereida, vicepresidente de Unidades de Atención a Usuarios de la Condusef, señala que los bancos no suelen hablan para solicitar información de una cuenta, por lo cual lo mejor es colgar lo más rápido posible y corroborar con la institución.

Consejos para reforzar seguridad ante fraudes

Considerando que la mayoría de los fraudes se dan en línea, algunos de los consejos que dan los expertos para no caer en las manos de los ciberdelincuentes son:

Establecer contraseñas seguras , de al menos ocho caracteres y que sean alfanuméricas.

Cambiar de forma periódica las claves de acceso de las aplicaciones que usamos y del correo electrónico.

Activar la verificación de dos pasos , incluso en redes sociales.

No instalar apps desconocidas o de dudosa procedencia.

No usar dispositivos de terceras personas para descargar aplicaciones personales.

No compartir datos sensibles como números de cuenta, NIP, el CVV (Card Verification Value), el cual viene al reverso de las tarjetas de crédito o débito, así como información personal.

No abrir enlaces sospechosos, aunque pudieran ser del banco, porque muchos son maliciosos.

No utilizar el WiFi público para realizar operaciones bancarias.

Si utilizas una computadora pública, cerrar todas las ventas que abras y no dejar abiertos datos sensibles.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx