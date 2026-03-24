Morningstar 2026: gestión activa y disciplina, la fórmula del FT-LIQU BF1

En un mercado donde la liquidez sigue ocupando un lugar central dentro de los portafolios, Franklin Templeton México volvió a colocar una señal de consistencia. La firma recibió por octavo año consecutivo el reconocimiento al mejor fondo de deuda de corto plazo en los Premios Morningstar, un resultado que, de acuerdo con sus directivos, responde a una combinación de experiencia, disciplina de inversión y una lectura precisa del entorno monetario.

Para Hugo Petricioli, CEO de Franklin Templeton México y Centroamérica, este resultado es reflejo de un trabajo de equipo que ha sabido mantener una metodología robusta y sistemática, incluso en entornos de volatilidad. La clave, explicó, ha sido no dejarse llevar por el ruido de corto plazo y sostener una visión clara en la administración del portafolio.

Por su parte, Luis Gonzali, CFA, VP y Co director de Inversiones en Franklin Templeton México, detalló que uno de los pilares del desempeño ha sido la solidez del equipo de inversión, que ha trabajado de forma coordinada durante casi dos décadas. A ello se suma un análisis macroeconómico profundo, especialmente sobre política monetaria, indispensable para una estrategia enfocada en deuda de corto plazo.

Gonzali explicó que el fondo logró capturar oportunidades relevantes al fijar tasas atractivas en instrumentos gubernamentales, una decisión que permitió seguir cosechando valor en un contexto donde Banxico avanza hacia una fase más estable del ciclo de tasas. Hacia adelante, anticipó, el reto será adaptar la estrategia a un escenario con menores rendimientos extraordinarios, pero todavía favorable para la renta fija.

Ambos directivos coincidieron en que la liquidez debe entenderse como una pieza estratégica dentro del portafolio, tanto para atender necesidades inmediatas como para aprovechar oportunidades de inversión y advirtieron que en México persiste una concentración excesiva en este tipo de instrumentos, incluso entre inversionistas con horizontes de largo plazo.

El CEO dijo que uno de los desafíos pendientes es acercar más este tipo de soluciones a inversionistas y tesorerías que aún no comparan costos, calidad de gestión y rendimiento neto, por ello, la educación financiera es fundamental para que más participantes tomen decisiones mejor informadas.

“Uno de los objetivos de Franklin Templeton es fortalecer la cultura financiera mediante iniciativas como la Academia Franklin Templeton y el podcast Finanzas desde Cero, con el que busca ampliar el alcance de conceptos de ahorro, inversión y construcción de portafolios”, concluyó Petricioli.